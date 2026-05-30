Tyle wynosi emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Ta kwota naprawdę zaskakuje

Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dzisiaj, 08:00
Jarosław Kaczyński od lat wzbudza ogromne emocje na polskiej scenie politycznej, jednak to jego prywatne finanse coraz częściej przyciągają uwagę opinii publicznej. Z najnowszych dokumentów wynika, że emerytura Jarosława Kaczyńskiego po kolejnych waloryzacjach osiągnęła poziom, o którym większość Polaków może jedynie pomarzyć. Kwota stanowi wielokrotność przeciętnego świadczenia w naszym kraju.

Gigantyczna emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Skąd biorą się takie kwoty?

Zgodnie z najnowszym oficjalnym oświadczeniem majątkowym Jarosława Kaczyńskiego, prezes Prawa i Sprawiedliwości wykazał roczny dochód z emerytury w wysokości 132 321,10 zł. Oznacza to, że jego bazowe świadczenie dawało średnio 11 027 zł brutto miesięcznie. Jak to możliwe, że polityk otrzymuje tak wysokie przelewy z ZUS? Eksperci, cytowani przez "Fakt", sugerują, że tak wysoka kwota wynika z regularnego przeliczania świadczenia przez ZUS. Jest to możliwe, gdy senior w czasie pobierania emerytury jednocześnie pracuje i odprowadza kolejne składki. Jarosław Kaczyński przez lata idealnie łączył bowiem status emeryta z mandatem poselskim, a w przeszłości pełnił również funkcję wicepremiera. Co ciekawe, to jeszcze nie wszystko. Lider PiS ukończył już 75 lat. Oznacza to, że ZUS zaczął mu automatycznie wypłacać dodatek pielęgnacyjny, który wynosi obecnie 366,68 zł miesięcznie

Podwyżka emerytury Jarosława Kaczyńskiego. Kolejny zastrzyk gotówki

Po uwzględnieniu ostatniej ustawowej waloryzacji emerytur, która wyniosła 5,3 proc., miesięczne świadczenie prezesa PiS wzrosło o ponad 580 złotych. W efekcie jego emerytura osiągnęła rekordowy poziom około 11,6 tysiąca złotych brutto. Warto jednak zauważyć, że postępujący spadek inflacji w kraju przełoży się w kolejnych latach na niższe wskaźniki waloryzacji. Dla milionów seniorów oznacza to mniejsze podwyżki emerytur, rent oraz dodatków dla wszystkich świadczeniobiorców w przyszłości.

Inne źródła dochodów Jarosława Kaczyńskiego. Emerytura to tylko ułamek

Co istotne, wysoka emerytura to tylko część domowego budżetu Jarosława Kaczyńskiego. Po waloryzacji kwoty bazowej dla wynagrodzeń parlamentarnych, lider opozycji otrzymuje co miesiąc regularne uposażenie poselskie oraz dietę parlamentarną. Warto jednocześnie doprecyzować krążące w sieci plotki o zarobkach polityka w rządzie. Wykazana w jego deklaracji kwota z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ponad 37 tys. zł) stanowiła jedynie zamknięcie rozliczeń finansowych i ekwiwalentów po zakończeniu pracy w radzie ministrów. Obecnie prezes PiS nie pobiera już comiesięcznej pensji z KPRM.

Majątek prezesa PiS. Imponujące oszczędności i dom na Żoliborzu

W segmencie majątku trwałego lidera Prawa i Sprawiedliwości obyło się bez większych zmian. Jarosław Kaczyński jest współwłaścicielem jednej trzeciej słynnego domu na warszawskim Żoliborzu o powierzchni około 150 m kw. Warto zwrócić uwagę na wycenę - całość tej nieruchomości szacowana jest obecnie na 2,2 miliona złotych (w starszych oświadczeniach majątkowych wyceniana była na 1,8 mln zł).Wyraźnie wzrosły również oszczędności polityka. W gotówce zgromadził on już 380 944 zł, podczas gdy rok wcześniej kwota ta wynosiła 338 tysięcy złotych.

Kredyt Jarosława Kaczyńskiego. Zobowiązanie szybko maleje

Mimo potężnych wpływów, w oświadczeniu majątkowym polityka wciąż widnieją długi. Prezes PiS konsekwentnie spłaca jednak kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka, który pierwotnie zaciągnął na kwotę 135 tysięcy złotych. Zobowiązanie to regularnie maleje - w najnowszym rozliczeniu stan zadłużenia spadł z wcześniejszych 54 tysięcy złotych do poziomu nieco ponad 45 tysięcy złotych.

