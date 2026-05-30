Agent ICE zatrzymany. Analiza wideo wykazała, że kłamał w sprawie postrzelenia imigranta

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:31
Stanowe służby z Teksasu i Minnesoty zatrzymały w piątek funkcjonariusza amerykańskiej federalnej policji imigracyjnej ICE, który w styczniu postrzelił imigranta w Minneapolis. Analiza wideo wykazała, że agent skłamał, że zrobił to w samoobronie – poinformowały władze Minnesoty.

Jak oświadczyła szefowa prokuratury stanowej w hrabstwie Hennepin, Mary Moriarty, zatrzymany funkcjonariusz to 52-letni Christian Castro, który w styczniu postrzelił w nogę postronnego imigranta z Wenezueli podczas próby zatrzymania innego mężczyzny.

Napaść i fałszywe zgłoszenie przestępstwa

Castro został oskarżony przez prokuraturę o napaść i fałszywe zgłoszenie przestępstwa. Sprawa dotyczy incydentu, do którego doszło podczas głośnej operacji antyimigracyjnej Metro Surge w Minnesocie, tydzień po zastrzeleniu przez innego funkcjonariusza ICE uczestniczki protestu Renee Good.

Castro miał ruszyć w pościg za imigrantem z Wenezueli, który starał się skryć w domu, w którym mieszkał z innym imigrantem, Julio Sosą-Celisem. Gdy Sosa-Celis zobaczył, jak funkcjonariusz szamotał się z jego współlokatorem, wyszedł z domu z miotłą i zamachnął się na funkcjonariusza, lecz go nie uderzył, po czym obaj Wenezuelczycy weszli do domu. Wtedy funkcjonariusz oddał strzały przez drzwi domu i jeden z nich ranił Sosę-Celisa w nogę.

Analiza zapisu wideo – funkcjonariusz ICE kłamał

Początkowo Castro zeznał, że został zaatakowany łopatą i miotłą i że strzały oddał w samoobronie – wersję tę podało również Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) – a dwóch imigrantów otrzymało zarzuty napaści na funkcjonariusza. W trakcie procesu jednak analiza zapisu wideo wykazała, że Castro kłamał, wobec czego prokuratura federalna wycofała zarzuty wobec Wenezuelczyków, a ICE wysłało pracownika na dyscyplinarny urlop.

Zarzuty w związku z nadużyciami ICE

Jak podaje stacja CBS, Castro jest drugim funkcjonariuszem federalnym, który usłyszał zarzuty w Minnesocie w związku z nadużyciami ICE podczas operacji Metro Surge. Prokuratura z Minnesoty oskarżyła też Gregory'ego Morgana ze stanu Maryland o dwa przypadki napaści drugiego stopnia za wymierzenie broni w stronę dwóch osób na drodze w Minneapolis.

Źródło PAP
