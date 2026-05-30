Adam Bodnar odznaczony w Niemczech. "Żarliwy bojownik o demokrację"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:42
Adam Bodnar, znany prawnik, nauczyciel akademicki, były Rzecznik Praw Obywatelskich i były minister sprawiedliwości został w piątek odznaczony niemiecką Nagrodą Wolności Hambach. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w laudacji nazwał laureata "żarliwym bojownikiem o demokrację i praworządność".

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się na zamku Hambach w Neustadt an der Weinstrasse w Nadrenii-Palatynacie.

W przemowie Steinmeier nazwał Bodnara "żarliwym bojownikiem o demokrację i praworządność".

Angażuje się Pan na rzecz praw człowieka, demokracji i praworządności, na rzecz polsko-niemieckiego i europejskiego porozumienia i to od dziesięcioleci. Pańska walka z dyskryminacją, rasizmem i nietolerancją zasługuje na szacunek i podziw. Zasłynął Pan szczególnie jako polski rzecznik praw obywatelskich, przede wszystkim dzięki pozwom przeciwko kontrowersyjnej reformie sądownictwa z 2015 roku i odwadze, jakiej to wymagało – powiedział prezydent Niemiec.

Przypomniał, że Bodnar "wiele lat temu ostrzegał, iż rządy autorytarne dyskredytują niezależność instytucji demokratycznych i dążą do ich likwidacji". Wśród nich wymienił prasę, kulturę, niezależne sądownictwo oraz jurysdykcję konstytucyjną.

Steinmeier powiedział, że "gdy demokracja jest tak mocno podważana, to potrzeba ludzi, którzy nie dadzą się zniechęcić, ludzi pełnych optymizmu, odwagi i determinacji do działania". Jak dodał, "Bodnar nieustannie stoi po stronie godności ludzkiej, praworządności, wolności – wytrwale i z determinacją".

Czym jest niemiecka Nagroda Wolności Hambach?

Nagroda Wolności Hambach to niemieckie wyróżnienie przyznawane od 2022 roku co dwa lata w Neustadt an der Weinstrasse i związane z tradycją "Święta Narodowego Niemców" z 1832 roku.

W ruinach warownego zamku na jednym ze wzgórz pasma górskiego Haardt w Nadrenii-Palatynacie, w maju 1832 r. zgromadziło się ok. 30 tys. przedstawicieli niemieckich środowisk demokratycznych i liberalnych. Celem "Święta Narodowego Niemców" była demonstracja na rzecz zjednoczenia Niemiec, rozdrobnionych wówczas na ok. 40 państw.

Jako goście honorowi w spotkaniu wzięli udział Polacy, w tym wielu byłych powstańców, którzy po upadku Powstania Listopadowego udali się na emigrację. Kierowany przez Joachima Lelewela Komitet Narodowy Polski w Paryżu wystosował apel "Do braci Niemców".

