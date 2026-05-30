Znaczące słowa szefa Pentagonu. "Europa Zachodnia powinna wziąć to pod uwagę"

Pete Hegseth mówił o wizji polityki USA wobec Azji i Pacyfiku podczas przemówienia na corocznej konferencji Shangri-La Dialogue w Singapurze.

Szef Pentagonu: Stosunki USA z Chinami są najlepsze od lat

Szef Pentagonu kilkakrotnie przestrzegał przed "hegemonią" jakiegokolwiek mocarstwa, w tym Chin, w regionie, twierdząc, że zburzy to porządek. Zaznaczył, że USA dążą do porządku w którym "żadne państwo, w tym Chiny, nie będzie mogło narzucić swojej hegemonii", w którym "suwerenność będzie szanowana, a handel będzie swobodny".

Niech nikt nie będzie miał złudzeń, Ameryka jest krajem Pacyfiku i nalegamy, aby Chiny szanowały naszą długoletnią pozycję w regionie – i nie tylko nalegamy, ale utrzymujemy widoczną siłę militarną, aby to zagwarantować – mówił szef Pentagonu. Zaznaczył jednak, że obecne stosunki USA z Chinami są najlepsze od lat.

Szef Pentagonu: Europa Zachodnia powinna wziąć to pod uwagę

Hegseth wezwał też sojuszników USA do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, przestrzegając, że "sojusznicy, którzy odmawiają podjęcia działań (...) staną w obliczu wyraźnej zmiany w sposobie prowadzenia interesów". Zapowiadał jednocześnie, że na "czoło kolejki" we współpracy z USA przesuwani będą tylko "wzorowi sojusznicy". Chwalił w tym kontekście bardziej pragmatyczne podejście sojuszników USA w Azji, kontrastujące postaw krajów Europy Zachodniej.

Kiedy nasze interesy są zbieżne, działamy razem, podejmując konkretne działania. Kiedy się rozchodzą, dostosowujemy się pragmatycznie, bez dramatów i demotywacji – powiedział. Myślę, że Europa Zachodnia powinna wziąć to pod uwagę (...), potrzebujemy partnerów, a nie protektoratów – dodał.

Szef Pentagonu: USA nie brakuje rakiet

Podczas sesji pytań i odpowiedzi Hegseth uniknął odpowiedzi wprost na pytanie, czy USA wstrzymały wysłanie broni dla Tajwanu, czego domagały się Chiny. P.o. ministra ds. marynarki wojennej Hung Cao zeznał w ubiegłym tygodniu w Kongresie, że transza uzbrojenia dla Tajwanu została wstrzymana ze względu na potrzeby wojny w Iranie. Hegseth zapewniał, że USA nie brakuje rakiet oraz że amerykańskie siły są gotowe w każdej chwili wznowić działania zbrojne przeciwko Iranowi, jeśli będzie taka potrzeba.