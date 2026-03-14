W miejscowości Biórków Mały (powiat proszowicki) doszło do groźnego zdarzenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 776. W kolizji uczestniczył radiowóz policyjny. Na miejscu trwają intensywne działania służb ratowniczych, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
Groźny wypadek w Małopolsce
Jak donosi RMF FM, w sobotę przed południem w trakcie dojazdu na interwencję policjanci wyprzedzali kolumnę pojazdów w Biórkowie Małym w powiecie proszowickim. "Jeden z samochodów zaczął skręcać w lewo i doszło do zderzenia z radiowozem" - wyjaśniono.
Radiowóz wpadł do rowu
Radiowóz wpadł do rowu, uderzył w przepust i słup energetyczny.
Policjanci trafili do szpitala. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Na drodze 776 można spodziewać się utrudnień.
