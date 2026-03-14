Groźny wypadek w Małopolsce

Jak donosi RMF FM, w sobotę przed południem w trakcie dojazdu na interwencję policjanci wyprzedzali kolumnę pojazdów w Biórkowie Małym w powiecie proszowickim. "Jeden z samochodów zaczął skręcać w lewo i doszło do zderzenia z radiowozem" - wyjaśniono.

Radiowóz wpadł do rowu

Radiowóz wpadł do rowu, uderzył w przepust i słup energetyczny.

Policjanci trafili do szpitala. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Na drodze 776 można spodziewać się utrudnień.