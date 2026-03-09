Do niecodziennego i dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek rano w Zielonej Górze. Jak informują świadkowie, około godz. 7.30 balon niespodziewanie spadł w okolicach ulicy Chrobrego. Według wstępnych ustaleń balon podczas lotu zahaczył o budynek, po czym zawisł na drzewach.

Natychmiastowa reakcja służb

Na miejscu natychmiast pojawiła się zielonogórska straż pożarna. Ulica Chrobrego jest obecnie zakorkowana, a służby pracują nad usunięciem balonu i zabezpieczeniem terenu. Prawdopodobnie na pokładzie balonu znajdowały się trzy osoby. Według wstępnych informacji dwie wydostały się o własnych siłach, poszukiwania trzeciej trwają.