Prócz Zielonych, CDU oraz AfD w parlamencie Badenii-Wirtembergii znajdzie się jeszcze SPD (5,5 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyły natomiast liberalna FDP (4,4 proc.) oraz Lewica (4,4 proc.).

Triumf Zielonych

Są to dane po przeliczeniu ponad 99,5 proc. wszystkich głosów. W porównaniu do badań exit poll w oficjalnych wynikach stopniała przewaga Zielonych nad CDU.

W parlamencie Badenii-Wirtembergii Zieloni będą mogli liczyć na 57 deputowanych – CDU na 56, AfD – na 35, a SPD – na 10.

Premierem Badenii-Wirtembergii zostanie reprezentujący Zielonych Cem Oezdemir. Polityk stanie prawdopodobnie na czele koalicji Zieloni-CDU, która rządzi w landzie od 2016 roku. Mający tureckie korzenie 60-letni Oezdemir ma za sobą bogatą polityczną karierę. Był m.in. federalnym ministrem edukacji, europarlamentarzystą i szefem Zielonych.

Koalicja z AfD wykluczona

W powyborczą noc Oezdemir wezwał CDU do współpracy i zachowania koalicji z Zielonymi. Lider CDU w tym landzie Manuel Hagel wykluczył równocześnie możliwość wyboru na premiera Badenii-Wirtembergii przy wsparciu AfD. Na żadne stanowisko na świecie nie chciałbym zostać wybrany głosami AfD – stwierdził.

Wynik AfD "sukcesem"

Lider AfD w Badenii-Wirtembergii Markus Frohnmaier ocenił, że głosowanie pokazało, że wyborcy chcą zmiany kursu. Jedna rzecz jest jasna, Badenia-Wirtembergia chce konserwatywnej większości – stwierdził w rozmowie ze stacją ZDF. AfD w landzie podwoiło prawie swój wynik sprzed pięciu lat, gdy uzyskało 9,7 proc. głosów. O sukcesie w niedzielę mówiła liderka partii Alice Weidel.

Wstrząs, który sięgnie Berlina

Zważywszy na to, że jeszcze kilka miesięcy temu przewaga CDU na Zielonymi wynosiła w sondażach w Badenii-Wirtembergii nawet kilkanaście punktów procentowych, wynik chadeków uznawany jest za rozczarowanie. W pierwszych komentarzach agencja dpa pisze o "wstydliwej porażce", a "Sueddeutsche Zeitung" o "wstrząsie w CDU, który sięgnie Berlina". Wybory w Badenii-Wirtembergii, pierwsze z pięciu w tym roku na poziomie krajów związkowych, uważane były za ważny test popularności chadeckiego kanclerza Friedricha Merza po blisko roku jego rządów w Berlinie.

Pierwszy taki premier

Po wyborach z urzędem premiera Badenii-Wirtembergii po 15 latach na tym stanowisku pożegna się 77-letni Winfried Kretschmann. To pierwszy w historii landowy premier z partii Zielonych w Niemczech. Żaden inny polityk nie rządził Badenią-Wirtembergią dłużej niż on.

Badenia-Wirtembergia to trzeci co do wielkości kraj związkowy Niemiec zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Land jest ważnym ośrodkiem kluczowego dla Niemiec przemysłu motoryzacyjnego, znajdują się w nim siedziby firm Mercedes-Benz i Porsche. Zgodnie z sondażami wyborcy w Badenii-Wirtembergii za główny temat uznawali gospodarkę, na drugim miejscu była kwestia klimatu i środowiska.