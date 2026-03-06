Niemiecki tygodnik, powołując się na dokument dyplomatyczny, powiadomił, że szef MSZ Niemiec Johann Wadephul apelował w rozmowach ze swoimi odpowiednikami w UE, by nie tracić z oczu Ukrainy. Rosja "z pewnością spróbuje wykorzystać ten brak uwagi" – ostrzegał minister.

Koniec pomocy od Amerykanów

"Der Spiegel” powiadomił, że rząd w Berlinie obawia się "poważnych konsekwencji dla wsparcia militarnego Ukrainy". Amerykanie mieli już odrzucić prośby partnerów z Europy o przekazanie pocisków do Patriotów, argumentując to tym, że sami ich potrzebują.

Dwa Patrioty od Niemiec zamiast pięciu

Magazyn przypomniał, że ubiegłego lata Berlin postawił sobie za cel zapewnienie Ukrainie pięciu kolejnych systemów obrony powietrznej Patriot, które zwykle składają się z czterech wyrzutni, radaru oraz stanowiska dowodzenia. Ostatecznie Bundeswehra przekazała dwa systemy.

Lobbowanie po Europie bez sukcesu

Minister obrony Boris Pistorius oraz inni wysocy rangą niemieccy urzędnicy w ostatnich miesiącach "jeździli po Europie, próbując przekonać partnerów, szczególnie Hiszpanię, Grecję i Turcję, aby przekazali systemy lub przynajmniej pociski do Patriotów ze swoich zapasów. Bez większego sukcesu" – odnotował tygodnik.

"Wstępne obietnice" krajów NATO

"Der Spiegel" przypomniał, że podczas spotkania na lutowej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Pistorius zaproponował, że jeśli pozostali członkowie NATO zaoferują 30 pocisków do Patriotów, to Niemcy dołożą kolejnych pięć. Niektóre kraje "złożyły wstępne obietnice", a sekretarz generalny NATO Mark Rutte odnotowywał te deklaracje – podkreślił magazyn.

Przygnębiające doniesienia zakulisowe

"Za kulisami słychać jednak, że część państw nie potwierdziła swoich zobowiązań. Ze strony ukraińskiej zakłada się, że pociski obiecane przez Niemcy zostaną dostarczone. W przypadku innych państw w Kijowie nie ma takiej pewności" – zaznaczył "Der Spiegel".

Wyczerpanie zapasów Ukrainy

Na koniec tygodnik przytoczył szacunki Bundeswehry, że broniąca się Ukraina zużywa około 60 pocisków do Patriotów miesięcznie. "Jeśli Ukraina nie otrzyma nowych pocisków do obrony powietrznej, to wyczerpanie jej zapasów będzie tylko kwestią czasu" – ostrzegł niemiecki magazyn.