W poniedziałek kilka minut po godzinie 6.00 z Polski wystartowały dwa kolejne samoloty Sił Zbrojnych RP realizujące zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód - przekazało w serwisie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Transport Polaków przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu

Ich celem jest Maskat w Omanie, skąd przetransportują do kraju Polaków przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu - dodało DORSZ.

"Naszym priorytetem pozostaje wsparcie działań MSZ na rzecz bezpiecznego powrotu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do kraju. Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do niesienia pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej – wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna” - podkreśliło Dowództwo.

Operacja prowadzona jest w ramach polskiego kontyngentu wojskowego utworzonego decyzją prezydenta na wniosek premiera. Całością działań dowodzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast siły i środki do operacji zostały wystawione przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W czwartek w nocy dotarły do Polski dwa samoloty Sił Powietrznych RP, które specjalnym lotem medycznym ewakuowały z Omanu 110 Polaków potrzebujących wsparcia medycznego.

Atak USA i Izraela na Iran

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.