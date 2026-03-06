Po ostrzale Iranu przez Izrael i USA, przeprowadzonym 28 lutego, Teheran zaatakował wszystkie państwa członkowskie Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). Rada potwierdziła zbiorowe prawo tych krajów do obrony swoich terytoriów przed „zdradzieckim atakiem ze strony Iranu”.

Irańskie drony miały zbombardować rafinerię

Wcześniej saudyjska ochrona przeciwlotnicza zneutralizowała drony, których celem była rafineria Ras Tanura w Prowincji Wschodniej, a także pociski manewrujące wymierzone w obszar przemysłowy Al-Chardż, leżący około 80 km na południowy wschód od stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu. Piątkowy ostrzał nastąpił po zneutralizowaniu trzech pocisków manewrujących, wymierzonych w również w Al-Chardż, i powstrzymaniu ataku dronów nad rafinerią Ras Tanura w Prowincji Wschodniej.

Reklama

To kolejna próba uderzenia Iranu

Piątkowy ostrzał nastąpił po zneutralizowaniu trzech pocisków manewrujących, wymierzonych w również w Al-Chardż, i powstrzymaniu ataku dronów nad rafinerią Ras Tanura w Prowincji Wschodniej.

Arabia Saudyjska ostrzega Iran

Źródło bliskie władzom Arabii Saudyjskiej, cytowane przez agencję AFP, ostrzegło tego dnia, że „skoordynowany” atak Iranu na saudyjską infrastrukturę naftową może doprowadzić do reakcji militarnej Rijadu. Dodatkowo armia saudyjska podniosła 2 marca swój poziom gotowości obronnej do najwyższego możliwego.