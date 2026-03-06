Prezydent Karol Nawrocki zaprosił premiera Donalda Tuska, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie ws. programu "SAFE 0 proc." na wtorek 10 marca, na godz. 15.00 - podał na portalu X szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Premier czeka z "serdeczną niecierpliwością"

Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że z "serdeczną niecierpliwością" czeka na szczegóły propozycji prezydenta RP i prezesa NBP ws. krajowego "SAFE 0 proc." i deklaruje współpracę w tej sprawie.

"Glapiński realizuje swoje interesy"

Zdaniem prof. Dudka, w tej układance ważną rolę mogą odgrywać także interesy kierownictwa banku centralnego. "Prezes Glapiński dlatego postanowił pomóc Karolowi Nawrockiemu, ponieważ wkrótce do obsadzenia będą trzy stanowiska w zarządzie banku, a nominacje wymagają podpisu prezydenta" - powiedział prof. Antoni Dudek "Faktowi".

Prof. Antoni Dudek: pora na szczegóły

Politolog w rozmowie z "Faktem" zwraca uwagę na szybkie tempo powstania inicjatywy. "Wygląda na to, że Karol Nawrocki poprosił Glapińskiego o wsparcie w sprawie SAFE, a ten przedstawił ogólny, wstępny pomysł, który prezydent natychmiast ogłosił publicznie. Teraz jednak Glapiński będzie musiał nadać tej koncepcji konkretny kształt - ma na to dwa tygodnie" - mówi prof. Dudek.

"Prezydent zdaje sobie sprawę z konsekwencji weta ws. SAFE"

W ocenie prof. Dudka prezydent ma świadomość politycznych kosztów ewentualnej decyzji. "Karol Nawrocki zdaje sobie sprawę, że weto wobec europejskiego SAFE nie będzie popularne. Trudno byłoby bowiem przekonać opinię publiczną, dlaczego blokuje się środki przeznaczone na wojsko i służby. Stąd szybkie poszukiwanie alternatywy" - zauważa.