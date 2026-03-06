W nocy z czwartku na piątek, szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha powiadomił, że w Budapeszcie węgierskie władze wzięły siedmiu obywateli Ukrainy jako zakładników. Według ministra przyczyny tej sytuacji są nadal nieznane, podobnie jak obecny stan zdrowia pojmanych obywateli Ukrainy. Nie ma też możliwości skontaktowania się z tymi osobami.

"Węgrzy biorą zakładników i kradną pieniądze"

„Tych siedmiu Ukraińców to pracownicy państwowego banku Oszczadbank, którzy obsługiwali dwa bankowe pojazdy tranzytowe, kursujące między Austrią a Ukrainą, i przewozili gotówkę w ramach regularnych usług między bankami państwowymi. W rzeczywistości, mamy do czynienia z sytuacją, w której Węgry biorą zakładników i kradną pieniądze” - napisał Sybiha na platformie X. Minister wyjaśnił, że Ukraina wysłała już oficjalną notę do władz w Budapeszcie z żądaniem natychmiastowego uwolnienia ukraińskich obywateli. "Zwrócimy się również do Unii Europejskiej z wnioskiem o jednoznaczną ocenę bezprawnych działań Węgier - wzięcia zakładników oraz rabunku" - zapowiedział szef resortu dyplomacji.

Zalecenia MSZ dla obywateli Ukrainy

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom Ukrainy powstrzymanie się od podróży na Węgry ze względu na niemożność zagwarantowania ich bezpieczeństwa w obliczu arbitralnych działań władz węgierskich. W miarę możliwości, prosimy także o priorytetowe wybieranie innych tras tranzytowych, z pominięciem terytorium Węgier" - napisano na oficjalnej stronie MSZ. "Zwracamy również uwagę ukraińskiego i europejskiego biznesu na zagrożenie arbitralnym przejmowaniem mienia na terytorium Węgier i zalecamy uwzględnianie tego ryzyka w kontekście wszelkiej działalności gospodarczej w tym kraju" - czytamy w komunikacie.

Komentarz Radosława Sikorskiego

"Zjedli zebry, ukradli pieniądze" - napisał na platformie X szef MSZ Polski Radosław Sikorski. Odniósł się w ten sposób do nagrania z drona, ukazującego posiadłość Hatvanpuszta, należącą do rodziny premiera Węgier Viktora Orbana. Nagranie, na którym widać było pasące się na terenie posesji zebry, zostało opublikowane w sierpniu 2025 r. Sybiha podziękował Sikorskiemu za szybką reakcję. "Nie może być żadnej tolerancji dla państwowego terroryzmu. Wzywam wszystkich naszych europejskich partnerów do zdecydowanej reakcji na bezprawie węgierskiego rządu oraz uprowadzanie ludzi" - zaapelował szef ukraińskiego MSZ.