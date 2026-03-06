Hoffman, Krystian i Kowalski będą wspierać Arkę, Lecha i Cracovię

Zespół parlamentarny, który ma wspierać piłkarskie zespoły z Gdyni, Poznania i Krakowa został powstał w lutym. Powołali go do życia trzej posłowie PiS: Zbigniew Hoffman, Mariusz Krystian i Michał Kowalski. Czym się będzie zajmowało to "ciało"? Panowie na razie jeszcze nie odbyli żadnego posiedzenia, ale wyznaczyli sobie jasne zadania.

1. Promocja i wspieranie w/w klubów w Polsce

2. Współpraca z kierownictwami klubów

3. Wspieranie inicjatyw patriotycznych kreowanych przez klub

4. Organizowanie spotkań środowisk kibiców

Posłowie za wspieranie klubów nie wezmą nawet złotówki

Serwis "Weszlo.com" zapytał posła Krystiana skąd wzięła się taka inicjatywa i o jej szczegóły. Generalnie widzę swoją działalność tak, że chcę pokazać, że piłka nożna to nie są negatywne emocje, ale przede wszystkim właśnie takie pozytywne, patriotyczne. Państwowotwórcze, historyczne działania, które w wielu ważnych momentach polskiej historii, miały swoje bardzo pozytywne przełożenia. Można zrealizować konferencje, wystawy, można działać poprzez muzykę czy inne rzeczy. Ja będę coś takiego proponował, zobaczymy, co zaproponują koledzy. Będziemy razem tworzyć ten program, formułę działalności, ona oczywiście nie jest zamknięta dla innych i pod względem liczebności, i jakości, i tematyki. Najważniejsze, żeby ten zespół działał. Jeśli będzie działał i będziemy się spotykać, to wszystko będzie mieć sens, problematyczne są te zespoły, które istnieją tylko na papierze - powiedział na łamach "Weszło.com" Krystian.

Poseł PiS podkreślił, że z powstaniem "Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków" nie łączą się żadne korzyści finansowe.Każdy zespół parlamentarny jest dobrowolnym zrzeszeniem posłów. Nie idą za tym żadne profity dla parlamentarzystów, ani koszty dla kancelarii sejmu. Ten zespół, tak jak 250 innych, ma swoją tematykę, my zrzeszyliśmy się na kanwie sportu - zaznaczył rozmówca "Weszlo.com".

