Atak USA i Izraela na Iran trwa już tydzień

Pierwsze bomby i rakiety na Iran spadły w ubiegłą sobotę. W wyniku ataku zginał m.in. najwyższy przywódca kraju Ali Chamenei. To jednak nie spowodowało upadku reżimu w Teheranie. Wręcz odwrotnie.

Iran odpowiedział zbrojnie na ataki USA i Izraela. Obecnie cały czas sytuacja w regionie jest bardzo napięta. Obie strony wystrzeliwują rakiety i drony. Końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.

Trump stawia Iranowi ultimatum

Eksperci kreślą różne scenariusze jego zakończenia. Swój w najnowszym wpisie przedstawił prezydent USA. Trump jasno dał do zrozumienia, że nie będzie żadnych negocjacji. Interesuje go tylko bezwarunkowa kapitulacja i zmiana przywództwa.

Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją! Po tym, a także po wyborze wspaniałego i akceptowalnego przywódcy lub przywódców, my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby uchronić Iran przed zagładą, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Przed Iranem wielka przyszłość, uczyńmy go ponownie wielkim - napisał Trump na portalu "X".