Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję "polskiego SAFE 0 proc.". Ma ona być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność.

Proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety, a gwarantuję, że w ciągu kilku godzin przekształcimy je w projekt ustawy. Jeśli dziś je dostanę, to w poniedziałek projekt trafi do Sejmu - powiedział dzisiaj Tusk w sprawie projektu SAFE 0 proc.

Tusk: Politykę trzeba odłożyć na bok

Jeszcze raz zaapeluję, żeby politykę tutaj naprawdę odłożyć na bok. Bardzo niecierpliwie, ale z taką serdeczną niecierpliwością czekam na konkretne szczegóły. Także prezydent Nawrocki czy prezes Glapiński, jeśli mają cokolwiek konkretnego w kwestii dodatkowych pieniędzy z NBP na rzecz przemysłu zbrojeniowego, obrony, bezpieczeństwa Polski, to żeby nie zwlekać i nie wahać się - mówił Tusk.

Dodał, że sprawa powinna zostać załatwiona szybko oraz "w świetle reflektorów, żeby tu nie było dwuznaczności". Za dużo emocji, za dużo plotek. Tu nie ma czego ukrywać, tylko kawa na ławę i jedziemy, bo sytuacja wymaga pełnej solidarności wszystkich instytucji - powiedział premier. Podkreślił że deklaruje pełną gotowość do współpracy, "od rana do wieczora", a nawet "w nocy i - jak będzie trzeba - w weekend".

Tusk: Nie ma mowy o jakichś politycznych gierkach

W czwartek premier w filmie zamieszczonym na portalu X zaapelował do prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy wdrażającej program SAFE. Zwrócił się także z prośbą do prezesa NBP o przekazanie precyzyjnej informacji o możliwościach finansowych NBP oraz o szczegółach propozycji. Podkreślił, że obecna sytuacja polityczna na świecie "wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności". Nie ma mowy o jakichś politycznych gierkach - powiedział premier w nagraniu.