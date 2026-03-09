Donald Tusk przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej

Donald Tusk został przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej z poparciem 97 procent - podała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.

Wybory w KO

W niedziele w wyborach członkowie Koalicji Obywatelskiej zagłosowali na przewodniczącego partii i na nowych liderów struktur powiatowych i regionalnych.

Szefem partii pozostał Donald Tusk, który uzyskał poparcie w wysokości 97 proc. Premier był jedynym kandydatem na to stanowisko. Uczestnicy niedzielnego głosowania mogli zaznaczyć, czy chcą, aby nadal pełnił funkcję, albo nie.

Są to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, czyli formacji współtworzących dotąd klub parlamentarny Koalicja Obywatelska.