Mieszkańcy Nadrenii-Palatynatu przeżyli niezwykłe niedzielne popołudnie, gdy odłamki meteorytu zaczęły spadać na ich domy. Błysk światła, a potem jasna, świecąca, gigantyczna kula mknąca po niebie o zmierzchu. Około godz. 18.50 w mediach społecznościowych zaczynają pojawiać się posty ludzi, którzy byli świadkami tego zjawiska. Podejrzewano katastrofę lotniczą i dziwne kosmiczne zjawisko. Było trochę jak w filmie katastroficznym.

Reakcje Niemców na niezwykłe zjawisko

"Czy ktoś jeszcze widział jasną kulę ognia na niebie?", "Była niesamowicie nisko!", "Absolutnie piękna i długi ślad ognia! Wow!", "Słyszałeś też ten głośny huk?" - można było przeczytać w sieci. Świadkowie mieszkają m.in. w Nadrenii-Palatynacie, Saarze i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Straty materialne

Większość obiektu spłonęła w atmosferze, jednak niektóre fragmenty dotarły do powierzchni ziemi, powodując szkody materialne. Ostateczna skala zniszczeń nie jest jeszcze znana - trwa szacowanie strat. Nie obyło się bez strat materialnych. Jak poinformowała lokalna policja, w Koblenz-Güls fragment meteorytu przebił dach jednego z domów, pozostawiając w nim dziurę wielkości ludzkiej stopy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podobne zgłoszenia o uszkodzeniach napływały także z innych miejscowości Nadrenii-Palatynatu.

Co to jest meteoryt?

Meteoryt to fragment ciała niebieskiego (asteroidy, komety lub planetoidy), który po przejściu przez atmosferę ziemską (jako meteor) dotarł do powierzchni Ziemi.