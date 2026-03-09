Marta Wcisło nową szefową KO w regionie

Sekretarz lubelskich struktur Koalicji Obywatelskiej Piotr Sawicki poinformował w poniedziałek, że Marta Wcisło wygrała niedzielne wybory, zdobywając 662 głosy. Jej kontrkandydat poseł Michał Krawczyk uzyskał 633 głosy. Teraz Rada Regionu wybierze zarząd regionu, komisję rewizyjną, sąd koleżeński, delegatów do krajowej konwencji wyborczej i to dopiero zakończy cały proces wyboru władz – zaznaczył Sawicki.

Wybory przewodniczącego regionu lubelskiego w Koalicji Obywatelskiej odbyły się w niedzielę w drodze głosowania bezpośredniego wszystkich członków partii w województwie. Głos w niedzielnych wyborach w Lubelskiem oddało ok. 1300 osób na blisko 1500 uprawnionych.

Dotychczasowy szef regionu Stanisław Żmijan nie kandydował. Rywalizacja rozegrała się pomiędzy europosłanką Wcisło a posłem Krawczykiem.

Wcisło jest byłą radną miejską z Lublina. Od 2019 r. zasiadała w Sejmie. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. otrzymała blisko 104 tys. głosów, co było drugim najlepszym wynikiem w okręgu i zdobyła mandat. Wcisło wsparli m.in. posłowie Krzysztof Bojarski, Krzysztof Grabczuk i przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła.

Krawczyk wstąpił do Platformy Obywatelskiej 25 lat temu. Zasiadał m.in. w Radzie Miasta Lublin. Od sześciu lat jest posłem, obecnie pełni funkcję przewodniczącego sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Poparcie kandydatury Krawczyka zadeklarowali: wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi posłanka Małgorzata Gromadzka, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, posłanki Bożena Lisowska, Monika Rosa, Dorota Łoboda, dyrektor lubelskiego oddziału KOWR, dotychczasowy przewodniczący regionu lubelskiego KO Stanisław Żmijan.

Listy poparcia do obu kandydatów skierował prezydent Lublina Krzysztof Żuk, który kandydował na przewodniczącego powiatu KO w Lublinie. Wygrał te wybory, zdobywając 249 głosów; jego kontrkandydat wojewoda lubelski Krzysztof Komorski - 124 głosy.

Żuk wstąpił do Platformy Obywatelskiej w marcu 2010 r. Od grudnia 2010 r. rządzi stolicą regionu. W ostatnich wyborach samorządowych po raz czwarty został wybrany na prezydenta Lublina. W pierwszej turze wyborów zdobył 57,49 proc. głosów.

Komorski był od 2018 r. radnym sejmiku województwa lubelskiego z KO. W latach 2015-2018 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Żuka ds. kultury, sportu i partycypacji. Od 2023 roku jest wojewodą lubelskim.

Wybór liderów KO

W niedzielę członkowie Koalicji Obywatelskiej wybierali liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. Wybory przeprowadzono tradycyjnie z wykorzystaniem urn w biurach powiatowych i regionalnych KO.

Były to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, formacji współtworzących dotąd klub parlamentarny KO.