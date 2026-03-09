W trakcie konferencji PiS, Jarosław Kaczyński ogłosił nazwisko kandydata na premiera. Został nim Przemysław Czarnek. Mówił on m.in. o polityce energetycznej, cenach prądu i odnawialnych źródłach energii (OZE).

Czarnek krytykuje OZE

Nie mamy żadnego Zielonego Ładu, żadnych "OZE-sroze" dofinansowanych z dopłat. My mamy nasz miks węglowy, mamy nasze bogactwa naturalne i wara nam od nich - ocenił polityk.

Europoseł PSL Krzysztof Hetman ujawnił, że Czarnek, założył w swoim domu fotowoltaikę

Przemysław Czarnek odpowiada

Czarnek został zapytany na antenie Radia ZET o te zarzuty.

Mówiłem o tym wyraźnie wielokrotnie i bazowałem też na swoim doświadczeniu. Nie wiem, co tam koledzy z PSL odkryli ciekawego - komentuje kandydat PiS na premiera.Fotowoltaikę zamontowałem chyba 5 lat temu, kiedy w naszej gminie był program z dofinansowaniem. Zapłaciłem za to 8 100 złotych, płacąc za energię wówczas jakieś 2 000-2 500 złotych rocznie. Po zamontowaniu fotowoltaiki płaciłem za energię 1 000-1 200 złotych rocznie - wyjaśnia polityk.

"Będę demontował te panele z dachu"

I tak codziennie myślę o tym, czy na tym dachu mi się ta fotowoltaika nie zapali, co się stanie, jak to się zepsuje - mówi. Będę demontował te panele z dachu w pewnej perspektywie dlatego, że one w ogóle nie byłyby potrzebne, gdyby energia w Polsce bazowała na tym, co mamy - dodał.

Wyjaśnia, że "OZE tylko przyczynia się do wysokich cen energii w Polsce". Miks energetyczny wyrzucamy. Nie bawimy się w miks energetyczny, który nie bazuje na naszych potencjałach i na naszych zasobach. My mamy węgiel. Węgiel można dziś wydobywać w sposób naprawdę ekologiczny i w łatwy sposób można produkować czystą energię – tłumaczy.

Propozycje kandydata PiS na premiera

Polityk został zapytany o swoje plany jako premiera. Wychodzimy z ETS. Mamy nawet projekt ustawy, który idzie w tym kierunku i który będziemy proponować - zapowiada.

Proponuję projekt ustawy, który składam ja i moi przyjaciele, posłowie PiS – obniżenie podatku VAT z 23 proc. do 8 proc. czasowo, do 30.06 od 15.03 i obniżenie akcyzy, mniej więcej 9-10 proc. W ten sposób możemy zrobić to, co zrobiliśmy w 2022 interweniując na rzecz Polaków – mówi.

System kaucyjny i pobór do wojska

Bogdan Rymanowski zapytał polityka o zniesienie systemu kaucyjnego. Przemysław Czarnek zapowiedział takie kroki.

Dodatkowo został zapytany o odwieszenie powszechny pobór do wojska. W pewnym zakresie tak. Nie chcę wrócić do 2 lat zasadniczej służby wojskowej i 3 lat w marynarce, ale przeszkolenie wojskowe dla młodych mężczyzn w jakimś zakresie powinno się odbywać – ocenia Czarnek.