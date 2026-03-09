Prezydent Karol Nawrocki podpisał 10 kolejnych ustaw, które trafiły na jego biurko. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych szczegółowo odniósł się do najważniejszych projektów. "Za moim wetem zawsze stoi konstruktywna propozycja, lepsze prawo, prawo bliższe oczekiwaniom Polaków niż to, które przygotował rząd" - zapewnił.

Te ustawy podpisał prezydent

Prezydent podpisał m.in. ustawy o wydłużeniu zakazu sprzedaży państwowej ziemi rolnej, o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, implementującą unijne przepisy o przelewie natychmiastowym, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o raportowaniu transakcji na rynku kryptowalut, o zapomogach dla doktorantów i ustawę umożliwiającą zdalne działanie organów fundacji i stowarzyszeń, implementującą przepisy UE o przelewach

Prezydent Nawrocki o polskiej wsi

Karol Nawrocki pochwalił się, że broni polskiej wsi. "To projekt, który zainicjowałem już w 4 dniu swojej prezydentury podczas spotkania z rolnikami w Krompieli w województwie zachodniopomorskim. Dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej, przy poparciu praktycznie całego parlamentu, przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Teraz to rozwiązanie staje się powszechnie obowiązującym prawem Rzeczypospolitej" - chwalił się prezydent. Zdaniem Nawrockiego polska wieś jest dziś wystawiona na poważne zagrożenia. Następca Andrzeja Dudy wymienił w tym kontekście m.in. umowę z krajami Mercosur, napływ towarów z Ukrainy czy Zielony Ład.

Karol Nawrocki o próbie manipulacji ze strony rządu

Nawrocki zwrócił uwagę, że w sumie podpisał już 167 ustaw. "Zapewne nie usłyszą Państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu. Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji. Narracja całkowicie sprzeczna z faktami" - grzmiał.

"Za moim wetem zawsze stoi konstruktywna propozycja"

Prezydent podkreślił, że wiele z podpisanych przez niego od początku urzędowania ustaw ma charakter techniczny. Przypomniał też, że czasami składał swój podpis dopiero po skorygowaniu projektów przez obóz rządzących. "Za moim wetem zawsze stoi konstruktywna propozycja, lepsze prawo, prawo bliższe oczekiwaniom Polaków niż to, które przygotował rząd. Co znamienne, wśród wszystkich 194 ustaw, które zostały mi przedłożone, zabrakło tych, które realizowałyby najważniejsze obietnice obecnej koalicji rządowej" - analizował Nawrocki. "Zabrakło ustaw realizujących głośno zapowiadane sto konkretów czy zobowiązań innych partii koalicyjnych. Nie pojawiły się projekty dotyczące wyższej kwoty wolnej od podatku, dopłat do wynajmu mieszkań dla młodych, akademików dla studentów za złotówkę czy bonów stomatologicznych dla dzieci" - wyliczał prezydent.