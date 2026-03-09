Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy

Andrzej Wajda 6 marca 2026 roku skończyłby 100 lat. Reżyser był jedną z najwybitniejszych postaci polskiego świata filmy. Nakręcił m.in. takie filmy jak "Panny z Wilka", "Ziemia obiecana", "Człowiek z marmuru" czy "Człowiek z żelaza".

Córka Tadeusza Konwickiego nie kryje rozczarowania

Rocznica urodzin Andrzeja Wajdy nie przeszła bez echa. W mediach pojawiały się liczne wspomnienia, reportaże, programy poświęconego temu twórcy. Doceniono go również w Sejmie. Rówieśnikiem Andrzeja Wajdy był Tadeusz Konwicki. Jego rocznica urodzin przeszła bez echa.

Zwróciła na to uwagę córka reżysera i pisarza - Maria Konwicka. W swoich mediach społecznościowych zamieściła wpis, w którym przypomniała, że jej ojciec także obchodziłby 100. urodziny. Obaj urodzeni 100 lat temu. O p. Wajdzie, w związku z rocznicą, codziennie w tym roku pełno – w prasie, telewizji... o ojcu cisza. I bardzo dobrze – jakby sam powiedział - napisała Maria Konwicka.

Internauci komentując jej wpis, zapewniali, że wielu z nich pamięta o Tadeuszu Konwickim. "Pani ojciec jest w zupełnie innej pamięci", "Pani Mario, są i tacy, którzy pamiętają, proszę mi wierzyć. Ale świętujemy prywatnie, w domu, z książką lub przed ekranem" - czytamy w komentarzach.

Byli też tacy, którzy uznali, że o pisarzu i reżyserze warto przypominać. "Trzeba mówić i przypominać", "Zawsze w naszych sercach, niemodnych inteligentów!", "Dla mnie Tadeusz Konwicki, pani tata, od dawna jest jednym z najważniejszych pisarzy polskich okresu powojennego. I raczej już nic tego nie zmieni"; "Miejmy nadzieję, że TVP kultura lub historia nie zapomną", "Pamiętamy, my, czytelnicy" - pisali.

Kim był Tadeusz Konwicki?

Tadeusz Konwicki był pisarzem i reżyserem filmowym Przyszedł na świat 22 czerwca 1926 r. w Nowej Wilejce pod Wilnem (dziś część Wilna na Litwie). Karierę literacką zaczynał jako reportażysta i rysownik, w 1948 roku zadebiutował zatrzymaną przez cenzurę komunistyczną powieścią "Rojsty".

W 1956 roku objął funkcję kierownika literackiego Zespołu Filmowego "Kadr", w ramach którego zarówno pisał scenariusze do filmów innych reżyserów (m.in. Zimowego zmierzchu Stanisława Lenartowicza, Matki Joanny od Aniołów i Faraona Jerzego Kawalerowicza), jak i kręcił własne filmy. Jego debiutem filmowym była produkcja "Ostatni dzień lata". Na swoim koncie miał także m.in. takie filmy jak:

"Lawa"

"Dolina Issy"

"Salto"

"Jak daleko stąd, jak blisko"

Tadeusz Konwicki zmarł 7 stycznia 2015 w Warszawie. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie.