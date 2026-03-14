Jak powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, straż zakończyła już działania na miejscu zdarzenia. Uszkodzony gazociąg średniego ciśnienia został zabezpieczony.

Płonący gazociąg pod Wrocławiem. Na miejscu działało 13 zastępów straży pożarnej

Do rozszczelnienia instalacji oraz zapłonu gazu doszło przed godz. 14 w sobotę. Na miejsce skierowano 13 jednostek straży pożarnej.

Nikt nie został ranny; nie było też konieczności przeprowadzania ewakuacji.