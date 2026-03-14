Jak powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, straż zakończyła już działania na miejscu zdarzenia. Uszkodzony gazociąg średniego ciśnienia został zabezpieczony.

90 proc. absolwentów szkół nie robi 6/6. Quiz z wiedzy ogólnej. Dasz radę?
Płonący gazociąg pod Wrocławiem. Na miejscu działało 13 zastępów straży pożarnej

Do rozszczelnienia instalacji oraz zapłonu gazu doszło przed godz. 14 w sobotę. Na miejsce skierowano 13 jednostek straży pożarnej.

Nikt nie został ranny; nie było też konieczności przeprowadzania ewakuacji.