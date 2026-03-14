Straż pożarna oraz pogotowie gazowe zabezpieczyły uszkodzony gazociąg w miejscowości Ślęza koło Wrocławia. W sobotę uległ on rozszczelnieniu, zapalił się też wydobywający się gaz.
Jak powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, straż zakończyła już działania na miejscu zdarzenia. Uszkodzony gazociąg średniego ciśnienia został zabezpieczony.
Płonący gazociąg pod Wrocławiem. Na miejscu działało 13 zastępów straży pożarnej
Do rozszczelnienia instalacji oraz zapłonu gazu doszło przed godz. 14 w sobotę. Na miejsce skierowano 13 jednostek straży pożarnej.
Nikt nie został ranny; nie było też konieczności przeprowadzania ewakuacji.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Dalszy ciąg materiału pod wideo
