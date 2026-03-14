Zawaliła się kamienica w Krakowie

Jak podaje Radio Kraków w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej zawaliła się kamienica. Na miejsce ściągnięto psy, które są szkolone do akcji w lawinach. Strażacy przeszukują ruiny. Jak się okazało jest to pustostan.

Ewakuacja mieszkańców

14 osób z sąsiednich kamienic zostało ewakuowanych. Otrzymają oni lokale zastępcze. Na miejscu tragedii działają już służby. Wysłano tam kilka zastępów straży pożarnej i policjantów.

Nie wiadomo, co było przyczyną zawalenia - podał portal.