W Krakowie zawalił się dach niezamieszkałej kamienicy. Gruzy przeszukają psy lawinowe.
Zawaliła się kamienica w Krakowie
Jak podaje Radio Kraków w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej zawaliła się kamienica. Na miejsce ściągnięto psy, które są szkolone do akcji w lawinach. Strażacy przeszukują ruiny. Jak się okazało jest to pustostan.
Ewakuacja mieszkańców
14 osób z sąsiednich kamienic zostało ewakuowanych. Otrzymają oni lokale zastępcze. Na miejscu tragedii działają już służby. Wysłano tam kilka zastępów straży pożarnej i policjantów.
Nie wiadomo, co było przyczyną zawalenia - podał portal.
