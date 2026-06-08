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Na co zmarła Magda Umer? Jej syn wyjawił prawdę

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:40
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Umer
Na co zmarła Magda Umer? Jej syn wyjawił prawdę/AKPA
Magda Umer odeszła w piątek, 12 grudnia 2025 roku. Artystka, która wykonywała m.in. poezję śpiewaną, przez ostatnie miesiące swojego życia zmagała się z chorobą. Jej syn zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym wyznał, z czym zmagała się jego mama i jaki był powód jej śmierci.

Magda Umer była znaną i uznaną postacią polskiej kultury. Wykonywała poezję śpiewaną, reżyserowała spektakle i recitale. Do tych, które najbardziej zapisały się w pamięci widzów są spektakl "Biała bluzka" wystawiany w Och-Teatrze oraz "Zielono mi", koncert poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej, który został zaprezentowany na festiwalu w Opolu w 1997 roku.

Magda Umer nie żyje. Miała 76 lat

W piątek, 12 grudnia 2025 roku, bliscy artystki poinformowali, że Magda Umer nie żyje. W sieci pojawiło się krótkie oświadczenie. Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek - napisano.

Magda Umer odcięła się od rodziny. "Mama mnie pobiła. Wyszłam z domu"
Magda Umer odcięła się od rodziny. "Mama mnie pobiła. Wyszłam z domu"

Magda Umer kilka miesięcy temu odwołała swoje występy

Kilka miesięcy wcześniej a dokładnie w sierpniu 2025 roku, Magda Umer odwołała swoje występy, które miały się odbyć m.in. w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Powodem były jej problemy ze zdrowiem. Syn Magdy Umer dzień po jej śmierci zamieścił kolejny post, w którym wyjawił, co się działo w życiu jego mamy od sierpnia do grudnia, gdy nadeszła ta tragiczna wiadomość.

Syn wyjawił prawdę. Na co chorowała Magda Umer?

W lipcu dowiedzieliśmy się, że guz. W sierpniu, że złośliwy. We wrześniu operacja. W październiku na chwilę do domu. W listopadzie powikłania. W grudniu umarłaś. Wczoraj, w urodziny Jeremiego. W międzyczasie testament, pełnomocnictwa i dostępy. Wytyczne i pożegnania - napisał syn Magdy Umer.

Leżąc w kolejnych łóżkach dalej dbałaś o nas. Pytałaś o prozę, o wnuki, o prace. I powtarzałaś wiele razy, że miałaś dobre i ciekawe życie i że może już po prostu pora je skończyć. Namawialiśmy, żeby jednak nie. A ty nawet bywałaś dobrej myśli - czytamy.

Tak wyglądały ostatnie chwile Magdy Umer

Syn Magdy Umer zdradził również, jak wyglądały jej ostatnie chwile. Ostatniego dnia byliśmy z Tobą, przy łóżku. Puściłem Ci Eve Cassidy, Norę Jones i Stinga. Myślę, że by Ci się podobało. Umarłaś do Nory, wczesnym popołudniem - napisał.

Otoczona troską fantastycznych lekarzy z Banacha, bliskich na miejscu i niepoliczalnej grupy ludzi, którym na Tobie zależało. Wzruszyłabyś się, jakbyś zobaczyła, ile osób napisało coś miłego. Regularnie powtarzałaś kogo obchodzi los starszej pani, kto będzie chciał słuchać twoich piosenek? Obchodzi. Słuchają. Bez Ciebie jest tu dużo gorzej. Dobranoc mamo, Kocham i tęsknię - tymi słowami zakończył swój wpis.

Kim była Magda Umer?

Magda Umer była piosenkarką, wykonywała poezję śpiewaną. Reżyserowała i pisała scenariusze. Studiowała i ukończyła polonistykę na UW. Debiutowała pod koniec lat 60. w kabaretach studenckich, występując m.in. w klubie "Stodoła".

Na prośbę Adama Hanuszkiewicza przyjęła rolę Racheli w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. Premiera sztuki z udziałem artystki odbyła się 11 grudnia 1974 w Teatrze Narodowym w Warszawie. Polska krytyka przyjęła występ Umer z rezerwą, jednak spektakle wystawiane za granicą spotkały się z entuzjastycznymi reakcjami recenzentów.

Sama wyreżyserowała spektakl "Biała bluzka", w którym zagrała Krystyna Janda. Magda Umer wykonywała m.in. takie utwory jak:

  • "Miłość w Portofino"
  • "Oczy tej małej"
  • "Czas rozpalić piec"
  • "Pora by się rozstać"

Prywatnie związana była z Andrzejem Przeradzki. Owocem tego związku był syn Franciszek. Z wcześniejszego związku miała także syna Mateusza. Została pochowana na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćchorobaMagda Umer
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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