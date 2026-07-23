Jeśli decyzja zostanie zatwierdzona, Mali stanie się ósmym krajem, w którym od początku drugiej kadencji prezydent Trump nakazał przeprowadzenie ataków - podkreślił waszyngtoński dziennik. Jak zaznaczyła gazeta, Trump zapowiadał, że jego prezydentura będzie koncentrować się na zakończeniu globalnych konfliktów i przekierowaniu amerykańskich zasobów na potrzeby obywateli USA.

Zwolennicy ataku

Wśród wysokich rangą urzędników USA nie ma jednak zgody co do tego, czy należy przeprowadzić atak na grupę bojowników w Mali. Według "WaPo" jednym z najbardziej zdecydowanych zwolenników użycia siły jest Sebastian Gorka, starszy dyrektor ds. zwalczania terroryzmu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Zapytany o komentarz Biały Dom nie ujawnił, czy prezydent planuje zatwierdzić operację. Przedstawiciel administracji stwierdził jednak, że USA zachęcają rządy Afryki Północnej i Zachodniej do "zakupu amerykańskiego sprzętu i usług w celu wsparcia ich walki z terrorystami".

Terroryzm w Sahelu jest "problemem o charakterze międzynarodowym"

Urzędnik powiedział, że terroryzm w Sahelu jest "problemem o charakterze międzynarodowym". Wzywamy partnerów regionalnych i sojuszników z NATO do wsparcia Sojuszu Państw Sahelu w jego walce przeciwko JNIM i ISIS - dodał przedstawiciel administracji, odnosząc się również do Państwa Islamskiego.

Sojusz Państw Sahelu tworzą Mali, Burkina Faso i Niger. Jak zauważył dziennik, we wszystkich z nich przywódcy wojskowi w ostatnich latach obalili w wyniku zamachów stanu demokratycznie wybrane rządy, w dużej mierze zerwali więzi z Zachodem i zwrócili się do Rosji o pomoc w zakresie bezpieczeństwa.

Mali pogrążone w kryzysie

Przedstawiciel administracji ocenił, że Moskwa "okazała się nieskutecznym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa dla Mali". Mamy nadzieję, że inne państwa afrykańskie zwrócą uwagę na fatalne wyniki Rosji w walce z terroryzmem- powiedział urzędnik.

JNIM (Grupa Wsparcia Muzułmanów i Islamu) to powiązana z Al-Kaidą ponadnarodowa koalicja skrajnie fundamentalistycznych organizacji muzułmańskich. Grupa utworzyła silną bazę operacyjną w Mali i coraz częściej przeprowadzała ataki w nadmorskich państwach Afryki Zachodniej, umacniając swoją pozycję jako najlepiej uzbrojona grupa bojowników w regionie i jedna z najpotężniejszych tego typu organizacji na świecie - napisał "Washington Post".

Mali znajduje się w głębokim kryzysie od 2012 r. Kraj zmaga się z dżihadystami, a na jego północy działają tuarescy rebelianci z Frontu Wyzwolenia Azawadu (FLA), którzy domagają się autonomii lub niepodległego państwa Azawad. Rządząca od 2020 r. junta wojskowa, po wyrzuceniu wojsk francuskich i zaproszeniu w ich miejsce rosyjskich najemników, przegrywa wojnę z ekstremistami islamskimi.