Zwrot ws. Ukrainy. Trump podjął kluczową decyzję. Tego domagał się Zełenski

Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego podczas spotkania na marginesie szczytu NATO w Ankarze. W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: "Zróbcie je sami" - dodał.

Trump ciepło wyrażał się o Zełenskim i Ukrainie

Trump powiedział, że firma produkująca rakiety (Lockheed Martin) jeszcze nie została o tym poinformowana, ale dodał, że będzie z tego zachwycona, podobnie jak i Ukraińcy. Ocenił, że większość krajów nie byłaby w stanie produkować pocisków przechwytujących, ale Ukraina będzie ze względu na jej potencjał. Deklaracja Trumpa jest spełnieniem wielomiesięcznych zabiegów Kijowa.

W porównaniu do niektórych wcześniejszych wypowiedzi, amerykański prezydent ciepło wyrażał się o Zełenskim i Ukrainie, choć przyznawał, że Zełenski - podobnie jak Putin - ma trudny charakter. Trump chwalił też dokonania ukraińskiego wojska i ocenił, że choć ukraińskie uderzenia na rafinerie i fabryki wewnątrz Rosji są "eskalacją", to jednak może ona pomóc w zakończeniu wojny.

Trump: Putin już jest pod presją

Podobne zdanie wygłosił wcześniej szef dyplomacji Marco Rubio, którego poprosił o odpowiedź na pytanie na ten temat. Myślę, że to jedna z tych dynamik, które zmieniły się w tej wojnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Rosjanom coraz trudniej jest bronić własnej przestrzeni powietrznej. Mamy nadzieję, że dzięki temu powstanie przestrzeń do negocjacji zakończenia wojny - powiedział Rubio.

Trump ponownie wyraził optymizm co do możliwości zakończenia wojny oraz chęci Władimira Putina, by to zrobić. Pytany czy w przeciwnym wypadku zwiększy na niego presję, odparł, że Putin już jest pod presją.

Nie sądzę, by podobało mu się to, co się dzieje. Na prezydencie Putinie ciąży duża presja, by to zrobić zakończyć wojnę Myślę, że na wszystkich ciąży presja, by to zrobić - dodał.

"Putin chciałby spotkać się z Zełenskim w Moskwie"

Odpowiadając na pytanie o warunki, jakie Putin stawia w rokowaniach, prezydent USA powiedział, że się zmieniają na korzyść Ukrainy. Myślę, że pewnie robią się trochę lepsze w kierunku rzeczy, które ty byś chciał - powiedział, zwracając się do Zełenskiego.

Trump powiedział, że zamierza odbyć rozmowę z Putinem po spotkaniu z Zełenskim. Wspominając o wcześniejszych rozmowach z przywódcą Rosji, mówił, że Putin chciałby spotkać się z Zełenskim w Moskwie. Trump powiedział, że Zełenski nie mógłby tego zrobić. Kiedy zapytał ukraińskiego przywódcę, czy pojechałby do Moskwy, Zełenski zażartował, że będzie to trudne "jest tam teraz dużo ukraińskich dronów" i nie jest bezpiecznie.

Pytany o to, czy przyjedzie do Ukrainy, odpowiedział twierdząco, ale dodał, że wolałby, by najpierw skończyła się wojna. Powiedział też, że pracuje nad gwarancjami bezpieczeństwa, by zapewnić, że Rosja nie zaatakuje ponownie. Zaznaczył jednak, że Rosja bardzo szanuje Amerykę i nie będzie łamać postanowień ewentualnego porozumienia.

Ukraińcy "kochają Polskę, ale naprawdę chcą wracać"

Mówiąc o wielkim potencjale i przyszłości stojącej przed Ukrainą, Trump powiedział, że spotkał się z "grupą w Polsce", mając na myśli prawdopodobnie mieszkających tam Ukraińców, wielu z nich, zdaniem prezydenta USA, chce wrócić do Ukrainy.

Macie wielu ludzi w Polsce, która jest świetnym krajem z naprawdę wspaniałym prezydentem. Poparłem go i robi bardzo dobrą robotę. Oni mówili, że kochają Polskę, ale naprawdę chcą wracać - powiedział. Nie jest jasne, o jakim spotkaniu mówił prezydent.