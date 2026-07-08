Dziennik Gazeta Prawana logo

Litewski wywiad o kolejnym ruchu Putina. Ostrzeżenie dla państw bałtyckich

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
19 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Władimir Putin
Litewski wywiad o kolejnym ruchu Putina. Ostrzeżenie dla państw bałtyckich/PAP/EPA
Oskarżenia rosyjskiego MSZ o rzekome przygotowania państw bałtyckich do masowych deportacji ludności rosyjskojęzycznej to kolejny element kremlowskiej kampanii propagandowej – ocenia litewski Departament Bezpieczeństwa Państwa (VSD).

"To kolejny atak propagandowy Rosji wymierzony w państwa bałtyckie. Jego celem jest podważenie zaufania do ich demokratycznych fundamentów, podsycanie podziałów społecznych na tle etnicznym oraz próbę zdyskredytowania tych silnych zwolenników Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem na arenie międzynarodowej” – cytuje w środę komentarz VSD agencja ELTA.

"Narracja o prześladowaniu rosyjskojęzycznych mieszkańców"

W ocenie VSD "narracja o prześladowaniu rosyjskojęzycznych mieszkańców jest od lat wykorzystywana przez propagandę Rosji, a po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę została nasilona”. Litewski kontrwywiad podkreśla, że przypadki cofania zezwoleń na pobyt obywatelom Rosji, z przyczyn przewidzianych prawem, są przedstawiane przez Moskwę jako rzekome deportacje.

Służba wskazała również, że takie oskarżenia wpisują się w zapowiadane przez Rosję działania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości dotyczące rzekomego łamania praw etnicznych Rosjan na Litwie, Łotwie i Estonii. Zdaniem VSD jest to element szerszej kampanii mającej zdyskredytować kraje regionu za ich wsparcie dla Ukrainy oraz działania podejmowane przeciwko wpływom rosyjskiego reżimu.

Litwa odpiera zarzuty

Litewskie MSZ również odrzuca rosyjskie zarzuty, określając je jako kolejną operację informacyjną Kremla. Resort podkreślił, że Litwa nigdy nie planowała i nie planuje żadnych masowych deportacji, zwłaszcza ze względu na narodowość lub język, oraz przestrzega swoich zobowiązań międzynarodowych w zakresie ochrony praw człowieka.

Rosyjskie zarzuty pojawiły się po wypowiedzi przedstawiciela rosyjskiego MSZ Grigorija Łukjancewa, który twierdził, że państwa bałtyckie przygotowują masowe deportacje ludności rosyjskojęzycznej. Wcześniej rosyjska dyplomacja zapowiedziała skierowanie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości skargi przeciwko Litwie, Łotwie i Estonii w związku z rzekomym naruszaniem praw etnicznych Rosjan.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaLitwadeportacje
Powiązane
PE
Spór Polski i Ukrainy ws. "Bohaterów UPA". Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
World leaders meet in Ankara for NATO Summit
Trump zrywa rozejm z Iranem. "To szumowiny, strata czasu"
Mark Rutte
Szef NATO chwali Polskę. "Słyszeliśmy to od każdego ważnego polityka w USA"
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLitewski wywiad o kolejnym ruchu Putina. Ostrzeżenie dla państw bałtyckich »
Zobacz
|
Cynie zdobią ogród przez całe lato
Te kwiaty kwitną całe lato. Jakie kwiaty posadzić w ogrodzie, żeby kwitły całe lato? Galeria zdjęć
Dodatkowy dzień wolny w piątek 14 sierpnia 2026
Dodatkowy dzień wolny w piątek 14 sierpnia 2026. Jest decyzja władz
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Rusza lawina odwołań od wyników matur. Wynik może wzrosnąć z 19 do 91 proc.
Rusza lawina odwołań od wyników matur. Ocena może wzrosnąć z 19 do 91 proc.
Fiat Pandina
Ma gwarancję na 8 lat i kosztuje 54 900 zł. Najtańsze nowe auto jest z Europy
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj