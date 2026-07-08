Litewski wywiad o kolejnym ruchu Putina. Ostrzeżenie dla państw bałtyckich

"To kolejny atak propagandowy Rosji wymierzony w państwa bałtyckie. Jego celem jest podważenie zaufania do ich demokratycznych fundamentów, podsycanie podziałów społecznych na tle etnicznym oraz próbę zdyskredytowania tych silnych zwolenników Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem na arenie międzynarodowej” – cytuje w środę komentarz VSD agencja ELTA.

"Narracja o prześladowaniu rosyjskojęzycznych mieszkańców"

W ocenie VSD "narracja o prześladowaniu rosyjskojęzycznych mieszkańców jest od lat wykorzystywana przez propagandę Rosji, a po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę została nasilona”. Litewski kontrwywiad podkreśla, że przypadki cofania zezwoleń na pobyt obywatelom Rosji, z przyczyn przewidzianych prawem, są przedstawiane przez Moskwę jako rzekome deportacje.

Służba wskazała również, że takie oskarżenia wpisują się w zapowiadane przez Rosję działania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości dotyczące rzekomego łamania praw etnicznych Rosjan na Litwie, Łotwie i Estonii. Zdaniem VSD jest to element szerszej kampanii mającej zdyskredytować kraje regionu za ich wsparcie dla Ukrainy oraz działania podejmowane przeciwko wpływom rosyjskiego reżimu.

Litwa odpiera zarzuty

Litewskie MSZ również odrzuca rosyjskie zarzuty, określając je jako kolejną operację informacyjną Kremla. Resort podkreślił, że Litwa nigdy nie planowała i nie planuje żadnych masowych deportacji, zwłaszcza ze względu na narodowość lub język, oraz przestrzega swoich zobowiązań międzynarodowych w zakresie ochrony praw człowieka.

Rosyjskie zarzuty pojawiły się po wypowiedzi przedstawiciela rosyjskiego MSZ Grigorija Łukjancewa, który twierdził, że państwa bałtyckie przygotowują masowe deportacje ludności rosyjskojęzycznej. Wcześniej rosyjska dyplomacja zapowiedziała skierowanie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości skargi przeciwko Litwie, Łotwie i Estonii w związku z rzekomym naruszaniem praw etnicznych Rosjan.