Dziennik Gazeta Prawana logo

Trump zrywa rozejm z Iranem. "To szumowiny, strata czasu"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:43
[aktualizacja dzisiaj, 12:08]
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
World leaders meet in Ankara for NATO Summit
Donald Trump/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w środę, że tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni w wojnie z Iranem jest skończone i nie chce już prowadzić rozmów z władzami w Teheranie.

Tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni podpisane między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, przy mediacji Pakistanu, miało zapewnić 60-dniowe okno na negocjacje w sprawie trwałego porozumienia, jednak pośrednie rozmowy w Katarze zakończyły się w zeszłym tygodniu bez żadnego postępu, a we wtorek amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły nową falę ataków na Iran.

Trump mówi o końcu rozejmu z Iranem. "Szumowiny"

Trump, zapytany przed rozpoczęciem drugiego dnia odbywającego się w Ankarze szczytu NATO, czy w związku z wtorkowymi atakami uważa porozumienie za zakończone, odparł: To bardzo interesujące pytanie. Dla mnie, myślę, że to już koniec. Nie chcę mieć z nimi do czynienia. To szumowiny. To chorzy ludzie. Kierują nimi chorzy ludzie. Jeśli o mnie chodzi, to rozmowy z nimi to po prostu strata czasu - odpowiedział.

Iran żegna Alego Chameneiego. Pogrzeb po kilku miesiącach od śmierci przywódcy
Iran żegna Alego Chameneiego. Pogrzeb po kilku miesiącach od śmierci przywódcy

Prezydent mówił o tym podczas wspólnego wystąpienia z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem przed rozpoczęciem spotkania wszystkich szefów państw i rządów. Podczas tego samego wystąpienia Trump polecił też ministrowi finansów (skarbu) Scottowi Bessentowi wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią.

Ostre słowa w kierunku Hiszpanii

Hiszpania na nic się nie zgadza i nie powinieneś się nimi przejmować – powiedział Trump do Ruttego, po czym zwracając się do Bessenta dodał: Nie chcę prowadzić z nimi żadnego handlu, jasne? Zajmij się tym natychmiast. Nawet z nimi nie rozmawiaj. To beznadziejni ludzie. To źli ludzie. Zarabiają na nas tak dużo pieniędzy, a my dopilnujemy, żeby zarabiali znacznie mniej. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego - powiedział.

Trump wiele razy w ostatnich miesiącach wyrażał niezadowolenie z postawy Hiszpanii, która najmocniej sprzeciwia się wymogowi podnoszenia przez kraje NATO wydatków na obronność, a poza tym odmówiła Amerykanom możliwości wykorzystania swoich baz i przestrzeni powietrznej do operacji zbrojnej przeciw Iranowi.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: IranDonald TrumpUSA
Powiązane
Friedrich Merz
Niemcy na czele nowego NATO? "Trump stracił kontakt z rzeczywistością"
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPopularny niemiecki sklep odzieżowy kończy działalność. Wyprzedaje asortyment »
Zobacz
|
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Tatiana Maslany w serialu "Pełna przyjemność gwarantowana"
Niespodziewany megahit kryminalny. To już przedostatni odcinek serialu
Fiat 500 Hybrid
Od 7 lipca nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. UE zdecydowała
Fiat Pandina
Ma gwarancję na 8 lat i kosztuje 54 900 zł. Najtańsze nowe auto jest z Europy
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj