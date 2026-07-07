Dziennik Gazeta Prawana logo

Niemcy na czele nowego NATO? "Trump stracił kontakt z rzeczywistością"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:46
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Friedrich Merz
Friedrich Merz/PAP Archiwalny
Niemcy na czele nowego NATO? "Zdolność Europy do obrony przed imperialistyczną Rosją zależy nie tylko od USA, ale w znacznym stopniu także od Niemiec" – pisze "Sueddeutsche Zeitung". "Dawne NATO jest martwe i tylko Berlin ma wystarczający potencjał, by stać się centrum nowego NATO" – ocenia niemiecki dziennik.

Komentator gazety przypomina, że prezydent USA Donald Trump w zeszłym tygodniu nazwał wydatki Niemiec na obronność "śmiesznymi".

Niemcy: Prezydent USA stracił kontakt z rzeczywistością

Zdaniem dziennikarza wypowiedź ta świadczy o tym, że "prezydent USA stracił kontakt z rzeczywistością".

W tym roku w niemieckim budżecie na wojsko przeznaczono niemal 110 mld euro – prawie dwukrotnie więcej niż w roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę (2022) i dwa razy więcej, niż wydaje Francja, mocarstwo atomowe. "Nie ma w tym nic śmiesznego. Śmieszni są ci, którym wydaje się, że prezydenta USA można za pomocą wielkich liczb udobruchać, wywrzeć na nim wrażenie czy wręcz włączyć (do wspólnych działań – PAP)" – czytamy w "SZ".

Niemcy: Mark Rutte jest Giannim Infantino zachodniego sojuszu

Gazeta podkreśla, że Niemcy osiągną cel 5 proc. PKB na obronność w 2029 r. Przy okazji krytykuje sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego za sposób, w jaki zabiega o przychylność Trumpa. "Poniżanie się przed Trumpem wpisane jest w stanowisko piastowane przez Holendra. Jego przeznaczeniem jest granie roli Gianniego Infantino zachodniego sojuszu" – pisze "SZ", odnosząc się do szefa FIFA.

Niemcy: Dawne NATO jest martwe i wszyscy o tym wiedzą

"Dawne NATO jest martwe i wszyscy o tym wiedzą. Wycofywanie się Stanów Zjednoczonych rozpoczęło się i przynajmniej częściowo jest nieodwołalne" – uważa komentator "SZ".

Jego zdaniem od dawna nie chodzi już o bardziej sprawiedliwy podział obciążeń w NATO i wzajemne gwarancje bezpieczeństwa będą musiały być zagwarantowane w większym stopniu przez państwa Europy. "Rola USA ograniczy się do reasekuracji w nieodzownej dziedzinie nuklearnej" – czytamy w "SZ".

Niemcy: Jesteśmy jedynym krajem mogącym być centrum NATO

Funkcjonowanie tego modelu zależy nie tylko od USA, ale też od Niemiec - podkreśla dziennik. "Biorąc pod uwagę wielkość, potencjał gospodarczy i położenie geograficzne, Niemcy pozostają jedynym krajem mogącym stać się centrum nowego NATO" – ocenia.

Wielki wzrost wydatków na obronę służy, zdaniem gazety, podwójnemu celowi – udobruchaniu Trumpa, ale także zwiększeniu niezależności od USA. To, czy wolna Europa powstrzyma imperialistyczną Rosję, zależy "nie tylko, ale w dużej mierze, od Niemiec" – pisze autor komentarza.

"Czy Niemcy są w stanie sprostać temu zadaniu?" – zastanawia się "SZ", zastrzegając, że wzrost wydatków na wojsko jest tylko jednym z warunków. Zdaniem gazety Bundeswehra ma problem z "przekuciem rosnących funduszy w siłę uderzenia". Czy Niemcy staną na wysokości zadania i staną się "europejskim narodem wiodącym w NATO?". Dziennik podkreśla znaczenie aspektu ekonomicznego: "W dłuższej perspektywie Bundeswehra będzie silniejsza tylko wtedy, gdy będzie rosnąć gospodarka. Finansowania przez długi nie można kontynuować bez końca".

"SZ" zwraca uwagę na sytuację w polityce wewnętrznej Niemiec, zaznaczając, że poruszone przez niego problemy będą ważnym tematem w kampaniach przed tegorocznymi wyborami do parlamentów landowych w Saksonii-Anhalcie, Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz Berlinie. "Kto wybiera AfD, Lewicę i BSW, ten głosuje przeciwko powstrzymywaniu zarówno rosyjskiego dyktatora, jak i autorytarnych ciągot Trumpa, za pomocą idei zdolnej do obrony europejskiej demokracji" – pisze w konkluzji "Sueddeutsche Zeitung".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpNiemcyUSAFriedrich Merz
Powiązane
Donald Trump
Niemcy: Trump nie jest kolosem, którym chciałby być, a Europa to widzi
Kyryło Budanow
Ukraińcy: Żadnego ultimatum. "Bez urazy, ale Rosja jest potężniejsza niż Polska"
Mark Rutte i Donald Tusk
Zaskakująca umowa rządu Tuska z NATO. "10 razy więcej rakiet w razie zagrożenia"
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Najlepszy polski serial komediowy w historii". Uwielbiany hit powraca »
Zobacz
|
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."
Kiedy ogławiać pomidory? Jak ogławiać pomidory?
Jak ogławiać pomidory? Kiedy ogławia się pomidory? Co daje ogławianie pomidorów?
Leapmotor B03X
Nowy SUV będzie hitem. Bagażnik 510 l i cena jak sprzed lat
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Ukraińcy odmówili powrotu do ojczyzny. Zakończyli pracę w Polsce i podróżują po Europie
Ukraińcy odmówili powrotu do ojczyzny. Zakończyli pracę w Polsce i podróżują po Europie
Quiz PRL. Dla pamiętających komunę to nic trudnego. Dasz radę zdobyć 10/10?
Quiz PRL. Dla pamiętających komunę to nic trudnego. Dasz radę zdobyć 10/10?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj