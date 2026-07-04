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Iran żegna Alego Chameneiego. Pogrzeb po kilku miesiącach od śmierci przywódcy

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:44
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pogrzeb
Uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego/PAP/EPA
W stolicy Iranu, Teheranie, rozpoczęła się w sobotę rano publiczna część uroczystości pogrzebowych byłego najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneiego, który zabity został 28 lutego, w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów.

Oczekuje się, że w trakcie zaplanowanych na sześć dni uroczystości Chameneiego pożegna nawet kilkanaście milionów osób. Ali Chamenei był najdłużej urzędującym najwyższym przywódcą od czasu powstania Islamskiej Republiki Iranu w 1979 r. Poniósł śmierć w wieku 86 lat.

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Ceremonia w Wielkim Meczecie

Trumna z ciałem została wystawiona w Wielkim Meczecie Imama Chomeiniego. Obok niej spoczywają szczątki krewnych ajatollaha, którzy zginęli wraz z nim w pierwszym dniu wojny: jednej z córek, zięcia, synowej i trzyletniej wnuczki. W piątek hołd oddali mu przedstawiciele władz Iranu, na czele z prezydentem Masudem Pezeszkianem i przewodniczącym parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem, a także członkowie około 30 delegacji zagranicznych.

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Kilka dni uroczystości pogrzebowych w Iranie

W sobotę rano rozpoczęła się publiczna część uroczystości, w trakcie której mogą go pożegnać zwykli mieszkańcy kraju. Trumna z ciałem Chameneiego pozostanie w Wielkim Meczecie do poniedziałkowego poranka. Wtedy przez Teheran przejdzie procesja pogrzebowa z trumną byłego najwyższego przywódcy. We wtorek uroczystości pogrzebowe będą kontynuowane w świętym mieście Kom, ok. 140 km na południe od stolicy kraju, zaś w środę trumna z ciałem Chameneiego zostanie przewieziona do irackich miast Nadżaf i Karbala, dwóch najważniejszych miejsc kultu szyitów, gdzie również zostanie wystawiona dla wiernych. Chamenei zostanie pochowany w czwartek w Meszhedzie, świętym dla szyitów mieście w północno-wschodnim Iranie, z którego pochodził.

Nie wiadomo, co się dzieje z obecnym przywódcą Iranu

Nie wiadomo, czy w uroczystościach weźmie udział nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei, który objął urząd po śmierci ojca na początku marca. Modżtaba Chamenei został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei, i od tego czasu nie pojawił się publicznie. Komunikuje się jedynie za pośrednictwem przypisywanych mu oświadczeń. Przyczyny jego nieobecności nie są oficjalnie znane. Według pojawiających się spekulacji może obawiać się kolejnego zamachu lub wciąż dochodzić do zdrowia.

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Źródło PAP
Tematy: IranPogrzebAli Chamenei
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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