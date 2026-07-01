W Dosze odbyły się kluczowe rozmowy USA-Iran. Reuters podaje szczegóły

W środę w Dosze odbyły się rozmowy techniczne z udziałem delegacji USA i Iranu. W roli mediatorów wystąpili przedstawiciele Kataru oraz Pakistanu. Choć bezpośrednie negocjacje na wysokim szczeblu są obecnie wykluczone przez stronę irańską, specjaliści i główni negocjatorzy pracują nad wdrożeniem 14-punktowego porozumienia tymczasowego.

Przygotowania do spotkania wymagały zaangażowania dyplomatycznego – w poprzednich dniach wysłannik USA Steve Witkoff oraz Jared Kushner rozmawiali z premierem Kataru, aby zapewnić odpowiednie warunki dla sesji technicznych.

Cele Iranu i USA

Podczas spotkań każda ze stron kładzie nacisk na inne priorytety. Iran dąży do uzyskania międzynarodowego uznania dla swojej stałej kontroli nad cieśniną Ormuz. Teheran chce pobierać opłaty od statków w Zatoce Perskiej i mieć prawo do blokowania jednostek zagrażających jego interesom. Dodatkowo, przedstawiciele Iranu domagają się uwolnienia 6 mld dolarów zamrożonych aktywów.

Głównym celem Stanów Zjednoczonych pozostaje zapewnienie swobodnego przepływu towarów i energii przez cieśninę Ormuz. Waszyngton dąży do otwarcia drogi morskiej dla światowego handlu.

ISW o irańskiej kontroli nad cieśniną: Problematyczne dla USA

Według analizy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), uznanie irańskiej kontroli nad cieśniną Ormuz stanowiłoby poważne zagrożenie dla interesów USA, krajów arabskich oraz globalnej wymiany gospodarczej. Mimo sprzeciwu Waszyngtonu i monarchii arabskich, Iran próbuje przekonać sąsiadów do swoich warunków, oferując im gwarancje bezpieczeństwa i współpracę gospodarczą.

Strategia Teheranu

Wysocy rangą urzędnicy irańscy uważają, że po zakończeniu działań wojennych z USA i Izraelem mają "historyczną okazję" do zapewnienia sobie dominacji. Teheran wierzy, że inne państwa ostatecznie zaakceptują irańskie zarządzanie Ormuzem, aby uniknąć wysokich kosztów sporów i zapewnić nieprzerwane dostawy energii.