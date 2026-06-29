USA i Iran wstrzymują ataki. Spotkanie w Dosze ma wygasić konflikt w cieśninie Ormuz

Stany Zjednoczone oraz Iran zdecydowały o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich ataków, które amerykańscy urzędnicy określili mianem "aktywności kinetycznej". Obie strony zamierzają spotkać się we wtorek w Dosze, stolicy Kataru, aby omówić kwestie sporne dotyczące cieśniny Ormuz.

Przedstawiciele amerykańskiej administracji przekazali mediom, że obecnie obie strony wycofują się z bezpośrednich działań zbrojnych. Dzięki temu statki mogą swobodnie poruszać się przez kluczowy szlak morski, podczas gdy dyplomaci i technicy rozpoczną rozmowy.

Dlaczego doszło do zmiany planów?

Początkowo planowane rozmowy miały odbyć się w Szwajcarii i dotyczyć irańskiego programu nuklearnego. Jednak gwałtowna eskalacja konfliktu zmusiła obie strony do zmiany strategii. Dyplomaci zmienili miejsce spotkania na Dohę i zawęzili temat rozmów wyłącznie do sytuacji w cieśninie Ormuz.

Źródłem ostatnich starć okazały się odmienne interpretacje wstępnego porozumienia, które zawarto zaledwie 11 dni temu. Nieporozumienia dotyczące zapisów o bezpieczeństwie w cieśninie doprowadziły do wymiany ognia.

Seria ataków i groźby Donalda Trumpa

Rozejm między mocarstwami od początku pozostawał bardzo kruchy. W czwartek doszło do ataku na statek przepływający przez cieśninę Ormuz. Zachód przypisał odpowiedzialność Iranowi, który nie potwierdził tych doniesień. W odpowiedzi USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie.

Napięcie osiągnęło punkt krytyczny, gdy prezydent Donald Trump zagroził Teheranowi wznowieniem działań militarnych, jeśli władze Iranu nie zmienią swojego postępowania. Prezydent ostrzegł, że w przeciwnym razie "Iran przestanie istnieć".

Mimo to, wymiana ognia trwała w kolejnych dniach. W niedzielę Iran zaatakował amerykańskie cele zlokalizowane w Kuwejcie i Bahrajnie. Irańska Gwardia Rewolucyjna groziła nawet całkowitym zerwaniem dialogu z Waszyngtonem, jednak ostatecznie obie strony zgodziły się na wtorkowe rozmowy w Katarze.