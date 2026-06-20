Cieśnina Ormuz znów zamknięta. Iran: Izrael naruszył zawieszenie broni

Otwarcie Cieśniny Ormuz trwało nad wyraz krótko. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) powiadomił w sobotę, że Ormuz jest teraz zamknięty dla wszystkich statków. Strażnicy ostrzegli także jednostki przebywające na morzu, aby nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne.

Informację o zamknięciu Cieśniny Ormuz jako pierwsza podała agencja Mehr, powołując się na irański Sztab Generalny. Decyzja o zamknięciu cieśniny W cytowanym przez agencję Reutera oświadczeniu Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej napisano, że decyzja o zamknięciu cieśniny jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie, które zostało zapisane w 14-punktowym wstępnym porozumieniu zawartym przez USA i Iran wcześniej w tym tygodniu.

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