Cieśnina Ormuz znów zamknięta. Iran: Izrael naruszył zawieszenie broni

Otwarcie Cieśniny Ormuz trwało nad wyraz krótko. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) powiadomił w sobotę, że Ormuz jest teraz zamknięty dla wszystkich statków. Strażnicy ostrzegli także jednostki przebywające na morzu, aby nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne.
Informację o zamknięciu Cieśniny Ormuz jako pierwsza podała agencja Mehr, powołując się na irański Sztab Generalny.
Decyzja o zamknięciu cieśniny
W cytowanym przez agencję Reutera oświadczeniu Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej napisano, że decyzja o zamknięciu cieśniny jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie, które zostało zapisane w 14-punktowym wstępnym porozumieniu zawartym przez USA i Iran wcześniej w tym tygodniu.
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Źródło PAP
Tematy: IranIzraelcieśnina OrmuzLiban
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oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.
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