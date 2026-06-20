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Zwrot akcji ws. głośnego zabójstwa. "Zdumiewające odwrócenie sytuacji"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:51
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Luigi Mangione
Luigi Mangione/East News
Zwrot akcji w szokującej sprawie. Obrona Luigiego Mangione, oskarżonego o zabójstwo prezesa UnitedHealthcare Briana Thompsona, wycofała zamiar powołania się w procesie stanowym w Nowym Jorku na argument "skrajnego zaburzenia emocjonalnego". Według ekspertów mogłoby to skomplikować dalszą strategię procesową.

Prawnicy 28-letniego Mangione wycofali plan wykorzystania w nowojorskim procesie obrony psychiatrycznej, opartej na twierdzeniu, że w chwili zabójstwa prezesa UnitedHealthcare Briana Thompsona w grudniu 2024 roku oskarżony cierpiał na "skrajne zaburzenie emocjonalne".

Prawnik: To zdumiewające odwrócenie sytuacji

Jak podała agencja UPI, odpowiada on za osiem przestępstw, w tym zabójstwo drugiego stopnia, a równolegle czeka go proces federalny obejmujący podobne zarzuty oraz oskarżenie o stalking (uporczywe nękanie).

Były prokurator federalny John Fishwick ocenił w rozmowie ze stacją Fox, że decyzja o wycofaniu tej linii obrony jest znacząca.

To było zdumiewające odwrócenie sytuacji, ponieważ gdy decydujesz się na obronę opartą na skrajnym zaburzeniu emocjonalnym, zasadniczo przyznajesz, że popełniłeś zabójstwo – powiedział.

Jak dodał, wcześniejsze zapowiedzi obrony mogą utrudnić dobór ławy przysięgłych, ponieważ potencjalni przysięgli mogli już usłyszeć argumentację, którą określił jako zawierającą element przyznania się do czynu.

Prawnik: Ogromna liczba dowodów świadczy o premedytacji

Fishwick stwierdził też, że obrona może ponownie sięgnąć po argumenty dotyczące stanu psychicznego oskarżonego.

Spodziewam się, że obrona ostatecznie wróci do jakiejś formy argumentu o niepełnosprawności psychicznej – przewidywał. Jego zdaniem adwokaci mierzą się jednak z "ogromną liczbą dowodów świadczących o premedytacji".

Jak zauważyła UPI, sędzia Gregory Carro początkowo zapowiadał odtajnienie dokumentów dotyczących planowanej obrony psychiatrycznej, lecz po zmianie stanowiska przez prawników zdecydował, że pozostaną one niejawne. Według ujawnionego stenogramu obrona wskazywała na trudności logistyczne związane z równoległą sprawą federalną oraz problemy ze znalezieniem lekarzy gotowych uczestniczyć w głośnym procesie.

Analityk prawny Richard Schoenstein powiedział stacji NPR, że wycofanie tej strategii pozwala obronie uniknąć sądowego terminu przedstawienia dowodów psychiatrycznych, choć nie wyklucza całkowicie wykorzystania argumentów dotyczących zdrowia psychicznego na późniejszym etapie postępowania. Proces stanowy ma rozpocząć się we wrześniu.

Zabójstwo prezesa UnitedHealth przez Luigiego Mangione

Brian Thompson, 50-letni prezes firmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare, został śmiertelnie postrzelony 4 grudnia 2024 roku na Manhattanie. Napastnik otworzył do niego ogień z odległości około sześciu metrów, oddając kilka strzałów, następnie uciekł.

O zabójstwo Thompsona został oskarżony 26-letni wówczas Luigi Mangione. Został on zatrzymany w restauracji w Pensylwanii z plecakiem zawierającym m.in. broń i notatnik z wpisem: "W końcu czuję się pewny co do tego, co zrobię. Celem są ubezpieczenia".

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Źródło PAP
Tematy: USAzabójstwoLuigi MangioneUnitedHealthcare
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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