Na międzynarodowe konsekwencje decyzji Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. Litwa zwraca się ku Niemcom

To jest zła wiadomość dla Litwy, dla Trójkąta Lubelskiego, dla współpracy polsko-litewsko-ukraińskiej – powiedział Pukszto, politolog Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Litewski politolog: Prezydent Nauseda staje przed dylematem

Naukowiec przytoczył słowa prezydenta Gitanasa Nausedy, które padły w tym tygodniu podczas jego orędzia w litewskim parlamencie. Nauseda m.in. wyraził zadowolenie, że w tym roku z okazji rocznicy powstania styczniowego w Wilnie odbyło się spotkanie Trójkąta Lubelskiego, w którym uczestniczyli zarówno prezydent Polski, jak i prezydent Ukrainy.

Dla Litwy, podobnie jak dla całego regionu, ważne jest, aby więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Dlatego jesteśmy zainteresowani powstrzymaniem nawet najmniejszych oznak osłabienia tej więzi – powiedział prezydent Litwy występując w Sejmie.

Prezydent Nauseda staje teraz przed dylematem w stosunkach z Nawrockim i Zełenskim – ocenił Pukszto.

Litewski politolog: Sądzę, że teraz będziemy współpracować z Niemcami

Politolog przypomniał, że Litwa, która należy do grupy państw największych sojuszników Ukrainy, "korzystała dotąd z roli Warszawy jako kluczowego partnera i pośrednika w kontaktach z Kijowem".

Sądzę, że teraz, w zakresie pomocy Ukrainie, Litwa będzie współpracowała z Niemcami – powiedział Pukszto.

Nawrocki: Decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu

Prezydent RP Karol Nawrocki w piątek wieczorem poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" podjął decyzję o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

W nagraniu zamieszczonym na X prezydent Nawrocki podkreślił, że decyzja o odebraniu orderu Zełenskiemu "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Na decyzję Nawrockiego zareagował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który oświadczył, że pozbawienie Zełenskiego Orderu to „strategiczny błąd Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja”. Zapowiedział, że sam zwróci Warszawie swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej wręczony mu w październiku 2022 roku. W sobotę polskich orderów zasługi zrzekli się szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Dla polskiej strony wydarzenia z 1943 r. na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR), a nie antypolskie.