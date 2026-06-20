Hołownia zwraca uwagę: Decyzja Nawrockiego najbardziej ucieszy Niemców

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek wieczorem, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Hołownia: Decyzja Nawrockiego najbardziej ucieszy Niemców

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił we wpisie na X, że "decyzja Karola Nawrockiego w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców, którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach PL-UA, przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy".

"Przekonamy się pewnie wkrótce, czy prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, który miał przyjechać do Gdańska – nagle nic nie wypadnie. Nastroje wśród biznesu i parlamentarzystów (konferencji towarzyszy szczyt parlamentarny) – na pewno będą sprzyjały planowaniu współpracy wspólnemu patrzeniu w przyszłość" – napisał Hołownia, nawiązując do konferencji dot. odbudowy Ukrainy, która ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Gdańsku.

Decyzja @NawrockiKn w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców.



Którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach PL-UA, przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy. Przekonamy się pewnie wkrótce, czy prezydentowi @ZelenskyyUa, który… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) June 19, 2026 Rozwiń

Jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w odpowiedzi na wpis Hołowni napisał na X, że "drabina eskalacyjna bynajmniej na orderach się nie kończy, a Kijów liczy się wyłącznie z tym co robią silni, a nie co czują słabi". "Może się to podobać lub nie, natomiast warto brać fakty pod uwagę" – dodał.

Czarnek: Polska ma obowiązek domagać się prawdy historycznej

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek na platformie X ocenił, że Nawrocki podjął bardzo dobrą decyzję. "Pamięć o zbrodni wołyńskiej nie może być pomijana ani relatywizowana. Polska ma prawo i obowiązek domagać się prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar. Relacje międzynarodowe nie mogą odbywać się kosztem własnej tożsamości i historii. Partnerstwo z Ukrainą ma sens wyłącznie wtedy, gdy opiera się na wzajemnym szacunku, a nie selektywnej pamięci!" – napisał polityk.

Bardzo dobra decyzja Prezydenta RP @NawrockiKn o odebraniu Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.



Pamięć o zbrodni wołyńskiej nie może być pomijana ani relatywizowana. Polska ma prawo i obowiązek domagać się prawdy historycznej oraz godnego… — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) June 19, 2026 Rozwiń

Sasin: Polska ma swoją godność – nigdy nie klęka

W podobnym tonie wpis zamieścił inny z posłów PiS, Jacek Sasin. "Nie będzie najwyższego polskiego odznaczenia dla kogoś, kto gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i depcze pamięć Ofiar Wołynia. Polska ma swoją godność – nigdy nie klęka" – napisał.

Prezydent Nawrocki właśnie odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego.

Słuszna decyzja! Nie będzie najwyższego polskiego odznaczenia dla kogoś, kto gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i depcze pamięć Ofiar Wołynia.

Polska ma swoją godność - nigdy nie klęka. — Jacek Sasin (@SasinJacek) June 19, 2026 Rozwiń

Mentzen: Brawo, Panie Prezydencie! Szkoda, że tak późno

Decyzję prezydenta pochwalił lider Konfederacji Sławomir Mentzen. "Prezydent Karol Nawrocki w końcu zabrał Order Orła Białego Zełenskiemu! Brawo, Panie Prezydencie! Szkoda, że tak późno" – zaznaczył.

Prezydent Karol Nawrocki w końcu zabrał Order Orła Białego Zełeńskiemu!



Brawo Panie Prezydencie!



Szkoda, że tak późno ;) — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) June 19, 2026 Rozwiń

Biedroń: Putin otwiera szampana

Odmienną ocenę wyraził natomiast europoseł Lewicy Robert Biedroń: "Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Putin otwiera szampana".

Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy.🤦🏻Putin otwiera szampana. — Robert Biedroń (@RobertBiedron) June 19, 2026 Rozwiń

Szeptycki: Obóz prezydencki wkłada rządowi kij w szprychy

Decyzję prezydenta skomentował również w TVP Info wiceminister nauki i poseł Polski 2050 Andrzej Szeptycki. Obóz prezydencki również i opozycja starają się w polityce zagranicznej w tych bardzo niestabilnych czasach wkładać rządowi, mówiąc kolokwialnie, kij w szprychy – powiedział.

Prezydent Nawrocki podkreślił w nagraniu zamieszczonym na X w piątek wieczorem, że jego decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy to sygnał ostrzegawczy. Polska będzie konsekwentnie strzegła pamięci swoich obywateli oraz godności własnych symboli państwowych. Polska będzie broniła swoich narodowych interesów i wartości — oświadczył.

Z kolei decyzję władz Ukrainy ws. nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" ocenił jako "oburzającą, niezrozumiałą i głęboko rozczarowującą", biorąc pod uwagę m.in. pomoc Polski w walce z Rosją czy opiekę nad ukraińskimi obywatelami w Polsce. Nawrocki dodał, że odebranie Orderu Zełenskiemu, to także apel do Ukraińców: Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, on sam również zwróci Warszawie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję prezydenta Nawrockiego Sybiha określił strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Rosja.