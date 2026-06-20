Zaskakująca reakcja Ukrainy. Budanow bije w Nawrockiego i oddaje order

"Niestety, prezydent Polski Karol Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego gestu wobec naszego narodu, pozbawiając prezydenta Ukrainy przyznanego mu wcześniej Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom" – napisał Budanow w komunikatorze Telegram w sobotę.

Budanow: Ukraina nie ingeruje w kwestie pamięci historycznej innych narodów

Szef Biura Prezydenta Ukrainy podkreślił, że relacje ukraińsko-polskie mają długą historię, obejmującą zarówno bohaterskie, jak i tragiczne karty. Jak zaznaczył, powinno to być podstawą do pogłębionej refleksji, a nie politycznych spekulacji. Dodał również, że Ukraina nie ingeruje w kwestie pamięci historycznej innych narodów i zastrzega sobie prawo do własnej pamięci narodowej oraz godności.

Budanow: Rezygnuję z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

"W związku z tym rezygnuję z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym zostałem odznaczony w ubiegłym roku przez prezydenta Polski" – oświadczył Budanow.