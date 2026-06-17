Niemcy nie czekają na oficjalne porozumienie USA z Iranem. "Wysłaliśmy już pierwsze okręty"

Zawsze mówiliśmy, że jesteśmy gotowi odegrać swoją rolę. Faktycznie wysłaliśmy już w region pierwsze okręty rozminowujące – powiedział kanclerz.

Merz: Jestem przekonany, że porozumienie obowiązuje

Jak dodał, jest przekonany, że porozumienie obowiązuje, a Iran akceptuje jego warunki, ponieważ musi to robić. Przekonywał, że Teheran nie ma wyboru wobec amerykańskiej przewagi militarnej.

Merz: Dostrzegam o prezydenta USA nastrój współpracy

Szef rządu Niemiec komentował też dyskusje podczas szczytu – w którym bierze udział prezydent USA Donald Trump – dotyczące Ukrainy. Ocenił, że w żadnym momencie podczas wtorkowych dyskusji na temat Ukrainy nie budziło kontrowersji to, że kraje europejskie są częścią negocjacji. Jak relacjonował, dostrzegał u prezydenta USA nastrój współpracy. Wyraził pewną dozę optymizmu na to, że kraje europejskie i Stany Zjednoczone robią wszystko, by zakończyć wojnę.

Trump: Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą

Trump w wypowiedziach dla mediów podczas szczytu wyraził opinię, że Rosja powinna "zawrzeć umowę" z Ukrainą. Podkreślał też straty na froncie ponoszone w wojnie, zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę i mówił, że zrobi to, "co będzie mógł" w związku z konfliktem.