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Kanclerz Niemiec wręczył Trumpowi prezent urodzinowy. Nawiązał do mundialu w USA

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 19:09
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Donald Trump z prezentem od Friedricha Merza
Donald Trump z prezentem od Friedricha Merza/East News
Podczas szczytu G7 prezydent Francji Emmanuel Macron podarował liderom rowery ozdobione barwami ich krajów, kanclerz Friedrich Merz wręczył prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi koszulkę piłkarskiej reprezentacji Niemiec, z kolei premierka Włoch Giorgia Meloni pochwaliła się sukcesem w walce z paleniem.

O tym, że prezydent Macron – gospodarz szczytu w Evian – podarował przywódcom rowery, by promować przyszłoroczne mistrzostwa świata w kolarstwie, poinformował David Lappartient, szef Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Mistrzostwa odbędą się we Francji. Każdy przywódca otrzymał rower w barwach swego kraju, a więc: Japonii, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA.

Prezent urodzinowy od Merza dla Trumpa

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wręczył prezydentowi Trumpowi podczas obrad we wtorek prezent urodzinowy: koszulkę w barwach piłkarskiej reprezentacji Niemiec z nazwiskiem "Trump" i numerem 47. Republikanin jest 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie rozgrywane są mistrzostwa świata w piłce nożnej. W niedzielę Trump obchodził w Waszyngtonie swoje 80. urodziny.

Merz przekazał koszulkę przed roboczą sesją poświęconą sytuacji na Ukrainie, gdy prezydent USA zajął już miejsce przy okrągłym stole. Trump podziękował za koszulkę i uniósł ją tyłem ku kamerom, prezentując nazwisko i numer, a następnie odłożył ją obok siebie. Agencja dpa zwróciła uwagę, że jak dotąd na szczycie, który potrwa do środy, nie zaplanowano spotkania Trumpa z Merzem.

Premierka Włoch pochwalona przez von der Leyen

Włoskie media odnotowują, że podczas swobodnej rozmowy na marginesie szczytu przywódców premierka Włoch Giorgia Meloni wyjawiła im, że przed miesiącem rzuciła palenie. Pochwaliła ją między innymi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Kamery pokazały ten moment, gdy szefowie rządów kilku krajów G7 i przywódcy UE rozmawiali przed rozpoczęciem sesji na temat Ukrainy.

Żarty i przytyki na linii Trump – Meloni

Agencja Ansa zauważyła, że Donald Trump i Giorgia Meloni żartowali podczas rozmowy na marginesie szczytu. Gdy szef Rady Europejskiej Antonio Costa i Meloni wymienili zdania na temat ich przyjaźni, Trump uśmiechnął się i powiedział: Ja zostałem porzucony.

Nie, nie zostałeś – odparła od razu Meloni. Tę wymianę zdań zinterpretowano jako odniesienie do wojny USA z Iranem i opinii Trumpa, który zarzucał Włochom, że nie pomogły Stanom Zjednoczonym.

Szczyt G7 zakończy się w środę. Wieczorem tego dnia Trump i Macron będą uczestniczyć w kolacji w pałacu w Wersalu pod Paryżem.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpUSAFriedrich Merzprezent
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Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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