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Incydent na kanale La Manche. Padły strzały z rosyjskiego okrętu

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 18:14
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Admirał Grigorowicz
Admirał Grigorowicz/PAP Archiwalny
Incydent na kanale La Manche. Załoga rosyjskiej fregaty przepływającej przez kanał La Manche oddała we wtorek strzały ostrzegawcze w kierunku znajdującego się w pobliżu jachtu – podała brytyjska agencja Press Association. Brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Według Press Association, do zdarzenia doszło ok. 11.40 czasu londyńskiego (12.40 czasu polskiego) pomiędzy Wyspą Wight na południu Anglii i francuskim regionem Normandia, a strzały padły z fregaty Admirał Grigorowicz.

Strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu

Zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jacht znajdował się wówczas w odległości ok. 500 metrów od rosyjskiego okrętu i 20 mil morskich od Wyspy Wight.

Nie ma informacji, by strzały ostrzegawcze spowodowały jakiekolwiek obrażenia wśród załogi lub uszkodzenia jachtu.

Dochodzenie brytyjskiego resortu obrony

Rzecznik ministerstwa obrony przekazał, że resort "bada doniesienia o zdarzeniu na kanale (La Manche)".

Gorąco na linii Rosja – Wielka Brytania

Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich – w niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję.

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Źródło PAP
Tematy: RosjaWielka BrytaniaKanał La Mancherosyjski okręt
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Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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Incydent na kanale La Manche. Padły strzały z rosyjskiego okrętu
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