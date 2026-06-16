Incydent na kanale La Manche. Padły strzały z rosyjskiego okrętu

Według Press Association, do zdarzenia doszło ok. 11.40 czasu londyńskiego (12.40 czasu polskiego) pomiędzy Wyspą Wight na południu Anglii i francuskim regionem Normandia, a strzały padły z fregaty Admirał Grigorowicz.

Strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu

Zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jacht znajdował się wówczas w odległości ok. 500 metrów od rosyjskiego okrętu i 20 mil morskich od Wyspy Wight.

Nie ma informacji, by strzały ostrzegawcze spowodowały jakiekolwiek obrażenia wśród załogi lub uszkodzenia jachtu.

Dochodzenie brytyjskiego resortu obrony

Rzecznik ministerstwa obrony przekazał, że resort "bada doniesienia o zdarzeniu na kanale (La Manche)".

Gorąco na linii Rosja – Wielka Brytania

Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich – w niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję.