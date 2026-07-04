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Alert RCB. Zakaz korzystania z rzeki

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 11:42
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Zapora w Plichowicach
Zapora w Plichowicach/Shutterstock
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert. Informuje on o możliwym skażeniu rzeki Bóbr i ostrzega przed wchodzeniem do wody oraz wykorzystywaniem jej do celów gospodarczych. Ta sytuacja ma związek z remontem zapory pilchowickiej i spuszczeniem wody z tamtejszego jeziora.Wcześniej rozporządzenie ws. zakazu korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice wydała wojewoda dolnośląska Anna Żabska.Ze sprawozdania z badań mikrobiologicznych wynika, że wody na wskazanym odcinku nie spełniają wymagań określonych dla wód w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – poinformował rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Co więcej, sanepid zarekomendował też uznanie wody na tym odcinku rzeki za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji.

Alert RCB trafił do odbiorców przebywających na terenie powiatu lwóweckiego.

"Uwaga! Możliwe skażenie rzeki Bóbr, wzdłuż gminy Wleń i Lwówek Śl. Woda nie może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych, gospodarczych i pojenia zwierząt” - oto treść rozesłanego ostrzeżenia" - brzmi treść ostrzeżenia RCB.

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Zakaz kąpieli w rzece Bóbr

Wcześniej rozporządzenie ws. zakazu korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice wydała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. "Ze sprawozdania z badań mikrobiologicznych wynika, że wody na wskazanym odcinku nie spełniają wymagań określonych dla wód w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - poinformował rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Sanepid zarekomendował też uznanie wody na tym odcinku rzeki za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji.

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Tony śniętych ryb

Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Miało związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, które zakończono z końcem czerwca. Było ono konieczne, aby rozpocząć remont pochodzącej z początku XX wieku zapory zbiornika Pilchowice. Do czwartku odłowiono w zbiorniku Pilchowice i w rzece Bóbr poniżej zapory 15 ton martwych ryb.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RCBalertrzeka
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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