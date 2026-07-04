Alert RCB. Zakaz korzystania z rzeki

Alert RCB trafił do odbiorców przebywających na terenie powiatu lwóweckiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Możliwe skażenie rzeki Bóbr, wzdłuż gminy Wleń i Lwówek Śl. Woda nie może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych, gospodarczych i pojenia zwierząt".



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu lwóweckiego… pic.twitter.com/YAiP2yr2nf — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 4, 2026

"Uwaga! Możliwe skażenie rzeki Bóbr, wzdłuż gminy Wleń i Lwówek Śl. Woda nie może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych, gospodarczych i pojenia zwierząt” - oto treść rozesłanego ostrzeżenia" - brzmi treść ostrzeżenia RCB.

Zakaz kąpieli w rzece Bóbr

Wcześniej rozporządzenie ws. zakazu korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice wydała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. "Ze sprawozdania z badań mikrobiologicznych wynika, że wody na wskazanym odcinku nie spełniają wymagań określonych dla wód w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - poinformował rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Sanepid zarekomendował też uznanie wody na tym odcinku rzeki za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji.

Tony śniętych ryb

Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Miało związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, które zakończono z końcem czerwca. Było ono konieczne, aby rozpocząć remont pochodzącej z początku XX wieku zapory zbiornika Pilchowice. Do czwartku odłowiono w zbiorniku Pilchowice i w rzece Bóbr poniżej zapory 15 ton martwych ryb.