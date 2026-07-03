Dziennik Gazeta Prawana logo

Ukraiński Panteon Narodowy to gra polityczna Zełenskiego? Historyk analizuje spór o UPA

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:40
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zełenski chwali się sukcesem ukraińskiej armii. "Uderzyliśmy w rosyjskie zakłady zbrojeniowe"
Ukraiński Panteon Narodowy to gra polityczna Zełenskiego? Historyk analizuje spór o UPA/Agencja Gazeta
Ukraiński historyk Jarosław Hrycak uważa, że forsowanie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ustawy o Panteonie Narodowym to działanie obliczone na zyskanie poparcia wyborców w zachodniej części kraju. W rozmowie z PAP ekspert ostrzega, że obecna polsko-ukraińska wojna na symbole jest kontrproduktywna, a trwałe pojednanie historyczne będzie możliwe dopiero po zakończeniu wojny z Rosją.

Jarosław Hrycak ocenia ustawę o Panteonie Narodowym jako inicjatywę polityczną, a nie historyczną. W jego opinii, otoczenie prezydenta Zełenskiego, z aktywną rolą byłej wicepremier Iryny Wereszczuk, dąży do wywołania emocji, które zmobilizują wyborców z Zachodniej Ukrainy. Zdaniem historyka, prezydent Ukrainy szuka kreatywnych metod utrzymania poparcia, a temat bohaterów narodowych stał się elementem tej gry przed przyszłymi wyborami prezydenckimi.

Ekspert zauważa, że środowisko Zełenskiego nie posiada w tej dziedzinie głębokich kompetencji historycznych. Co więcej, projekt ten budzi kontrowersje nawet wśród ukraińskich autorytetów, w tym dysydentów i działaczy mniejszości żydowskiej, którzy wskazują na etniczną manipulację i brak upamiętnienia innych tragicznych kart historii Ukrainy.

Spór o historię. "Szkodliwy dla relacji z Polską"

Hrycak przyznaje, że cała awantura o Panteon i postaci z otoczenia UPA niepotrzebnie pogorszyła relacje z Polską. Zaznacza jednak, że straszenie Ukrainy blokowaniem drogi do Unii Europejskiej z powodu sporów historycznych jest ryzykowne. Zdaniem historyka, takie komunikaty wzmacniają nastroje eurosceptyczne w społeczeństwie ukraińskim. Jeśli Ukraińcy poczują, że Europa się od nich odwraca, może to zahamować prozachodnie dążenia kraju, co byłoby scenariuszem samobójczym dla Ukrainy i groźnym dla Polski.

Ukraiński dyplomata nie oszczędza Polski po aferze z UPA i odebraniu orderu. "Przypomina Rosję"
Ukraiński dyplomata nie oszczędza Polski po aferze z UPA i odebraniu orderu. "Przypomina Rosję"

Co dalej z pojednaniem?

Według historyka, dżin został wypuszczony z butelki i obecne emocje zaszły zbyt daleko, by rozwiązać spory doraźnymi apelami. Hrycak stawia odważną tezę: prawdziwy przełom w kwestiach historycznych nastąpi dopiero po zakończeniu wojny i ewentualnej zmianie władzy w Kijowie.

Wśród potencjalnych liderów przyszłej Ukrainy wymienia Wałerija Załużnego, choć wskazuje, że obecnie polityka jest nieprzewidywalna. Ekspert podkreśla, że pojednanie narodów w trakcie walki o fizyczne przetrwanie jest zjawiskiem niezwykle rzadkim w historii. Apeluje jednocześnie, by w dyskusji o przeszłości częściej oddawać głos autorytetom moralnym, takim jak duchowni, zamiast pozostawiać ten temat wyłącznie w rękach polityków dążących do doraźnych zysków.

Druga Turcja?

Hrycak ostrzega przed scenariuszem, w którym Ukraina staje się "drugą Turcją" – krajem zawieszonym między Wschodem a Zachodem. Taka sytuacja byłaby niekorzystna dla obu stron. Naukowiec apeluje o rozsądek, przypominając o ogromnej pomocy, jakiej Polacy udzielili ukraińskim uchodźcom w 2022 roku. To właśnie na tych pozytywnych fundamentach, a nie na sporach o dawne postacie historyczne, powinna opierać się przyszłość relacji polsko-ukraińskich.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaPolskawołodymyr zełenskiUPA
Powiązane
Wołodymyr Zełenski
Zełenski skomentował spór z Polską. Prezydent Ukrainy zmienia ton
Załużny
Zełenski boi się stracić władzę? Wezwał generała, który może mu zagrozić w wyborach
Zełeński
Zełenski zaczyna traktować Polskę tak, jak postrzegał Węgry Viktora Orbána [OPINIA]
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDonald Trump: Iran zgodził się na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy »
Zobacz
|
Sterling K. Brown w serialu "Paradise"
"Najlepszy serial roku". Finałowy odcinek megahitu
Odcinkowy pomiar prędkości
10 nowych odcinkowych pomiarów prędkości już działa. Kierowcy jadą 145 km/h i mandat nie przychodzi
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Nowa Skoda Epiq
Skoda odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Toyota C-HR silnik hybryda 1.8 czerwony kolor
Nowa Toyota hitem: Ma silnik 2.0 i spala 3,2 l na 100 km. Ile kosztuje?
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 3 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj