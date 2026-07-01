Zełenski skomentował spór z Polską. Prezydent Ukrainy zmienia ton

Wołodymyr Zełenski skomentował w środę spory z Polską dotyczące upamiętniania postaci historycznych. Prezydent Ukrainy przyznał, że oba kraje łączą trudne doświadczenia przeszłości, jednak zaznaczył, że obecnie priorytetem jest teraźniejszość i walka z "jednym agresorem".

Wypowiedź ta stanowi zmianę tonu wobec wcześniejszych zapewnień Zełenskiego, w których bronił prawa Ukrainy do samodzielnego wyboru bohaterów narodowych. Prezydent zapewnił, że Ukraina jest otwarta na rozwiązanie wszelkich spornych kwestii. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi – podkreślił Zełenski.

Zełenski o akcesji Ukrainy do UE

Prezydent Ukrainy wyraził nadzieję na jednomyślne poparcie państw członkowskich dla członkostwa swojego kraju w Unii Europejskiej. Zełenski liczy na otwarcie pozostałych pięciu klastrów negocjacyjnych w najbliższym czasie, argumentując, że Ukraina wypełniła już wszystkie niezbędne warunki.

Kijów stoi obecnie przed wyzwaniem dyplomatycznym, gdyż polskie władze, w tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, otwarcie sprzeciwiają się akcesji Ukrainy do UE w obliczu sporów o kult Stepana Bandery. Również Węgry sygnalizowały dotychczas brak poparcia dla przyspieszonej ścieżki akcesyjnej Ukrainy. Zełenski zaapelował jednak, aby Unia Europejska kierowała się "zasadami, a nie emocjami".

Irlandia liczy na kompromis

Premier Irlandii Micheal Martin, której kraj przejął przewodnictwo w Radzie UE, odniosła się do trwających napięć. Przyznała ona, że blokowanie akcesji przez sprawy dwustronne nie jest nowym zjawiskiem w historii Wspólnoty. Zdaniem irlandzkiej premier, Unia musi wypracować kompromis, szanując odmienne perspektywy państw członkowskich.