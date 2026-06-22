Gen. Komornicki o działaniach Ukrainy i sprawie z UPA. "Celowa wrzutka, żeby nas ośmieszyć"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. W odpowiedzi ukraińscy politycy zaczęli ogłaszać, że zrzekają się przyznanych im przez Polskę odznaczeń.

Generał Komornicki: Ukraina przejmuje naszą rolę

Do konfliktu na linii Polska–Ukraina odniósł się w rozmowie z Interią generał Leon Komornicki, były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP. Generał Komornicki powiedział m.in., że wojna na Ukrainie jest dla naszego kraju szansą w kontekście pozycji i roli państw w Europie Środkowo-Wschodniej. "Niestety nie potrafimy z tej szansy skorzystać" - ocenił w rozmowie z Interią. "Ukraińcy przejmują inicjatywę w sferze politycznej i strategicznej. "Przejmują rolę, którą my powinniśmy mieć. Zaczęli definiować, co na wschodniej flance Europy ma się dziać" - dodał.

Generał Komornicki: Ukraina marginalizuje Polskę

Wojskowy zwrócił także uwagę na to, że Polska nie została przez Ukrainę zaproszona na rozmowy, które 7 czerwca odbyły się w Londynie. Wołodymyr Zełenski spotkał się wówczas z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec. "Zostaliśmy przez Ukrainę pominięci, bo jesteśmy z ich perspektywy konkurencją" - stwierdził gen. Komornicki. Zaznaczył też, że to błędne założenie.

Generał Komornicki: Ukraina buduje ustrój polityczny na banderyzmie

Były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP powiedział również, że nie należy przymykać oczu "na budowę fundamentów ustroju politycznego Ukrainy na banderyzmie". "Nadanie imienia UPA jednostce wojskowej to tylko incydent, jedno z przedsięwzięć, w które prezydent Ukrainy osobiście się zaangażował w tak ważnym momencie dla nas i Ukrainy. To nie przypadek" - powiedział Interii generał Leon Komornicki. "Ale sprawy zaszły tak daleko, że my nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać sprawy, czy to odbierając order czy wprowadzając sankcje w postaci wstrzymania opłat za Starlinki" - zaznaczył.

Generał o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia UPA: świadome działanie

W ocenie wojskowego nadanie imienia UPA jednostce wojskowej było świadomym działaniem. "To była celowa wrzutka, żeby nas skłócić, ośmieszyć i pokazać w oczach Europejczyków i Stanów Zjednoczonych jako państwo nieodpowiedzialne i kłótliwe" - stwierdził gen. Komornicki. Zdaniem wojskowego Ukraina próbuje w ten sposób deprecjonować rolę Polski, gdyż sama stara się o prymat w regionie. Generał Komornicki uważa jednak jednocześnie, że powinno się szukać porozumienia. "Powinniśmy się konsolidować. Ważna jest wymiana doświadczeń i ścisła współpraca obronna, również w wymiarze programu SAFE" - powiedział w rozmowie z Interią.