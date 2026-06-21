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Czarzasty o odebraniu orderu Zełenskiemu: Nie chcę skłócać Polaków

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
50 minut temu
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Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty o odebraniu orderu Zełenskiemu: Nie chcę skłócać Polaków/PAP Archiwalny
Włodzimierz Czarzasty odniósł się do głośnej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Marszałek Sejmu unika jednoznacznego poparcia którejkolwiek ze stron, ostrzegając przed podgrzewaniem emocji w trudnych czasach. Choć polityk Lewicy ostro potępia ukraińską decyzję w sprawie nazwy UPA, podkreśla jednocześnie, że w interesie Polski leży utrzymanie otwartego kanału dyplomatycznego z Kijowem.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w "Polsat News" nie chciał jednoznacznie ocenić decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Polityk Lewicy argumentuje, że w obecnej sytuacji w Polsce nie należy wzajemnie się krytykować ani popierać w tym sporze. Nie chcę skłócać Polek i Polaków – podkreślił Czarzasty. Jego zdaniem podsycanie emocji nie przyniesie żadnych korzyści, a jedynie zaszkodzi debacie publicznej.

Czarzasty potępił decyzję Ukrainy. "Skandaliczna"

Mimo wstrzemięźliwości wobec działań prezydenta Nawrockiego, Włodzimierz Czarzasty nie pozostawił wątpliwości co do swojej opinii o decyzji ukraińskich władz dotyczącej nazewnictwa wojskowego. Decyzja Ukrainy w sprawie nazwy UPA była skandaliczna. Była zła, potępiam tę decyzję – powiedział w "Polsat News" marszałek Sejmu.

Mimo to, polityk przestrzega przed zrywaniem relacji. Według Czarzastego, polityka zagraniczna powinna być dalekowzroczna. Marszałek przypomina, że Polska będzie silna wtedy, gdy silna i niepodległa będzie Ukraina. Z tego względu pyta o strategię na najbliższe lata: czy lepiej budować kanały rozmów, czy całkowicie je uciąć?

Ukraina wrze po decyzji Nawrockiego. "Mussolini do dziś nie został pozbawiony orderu"
Ukraina wrze po decyzji Nawrockiego. "Mussolini do dziś nie został pozbawiony orderu"

Czarzasty o sporze

Włodzimierz Czarzasty osadził spór w szerszym, globalnym kontekście. Marszałek Sejmu wskazuje na niepokojące trendy: wojnę trwającą na świecie, przejmowanie władzy przez radykałów, chaotyczne działania polityczne, w tym zachowanie Donalda Trumpa.

W takiej rzeczywistości marszałek Sejmu uważa podgrzewanie konfliktów za nierozsądne. Czarzasty wyraził również obawę o konsekwencje decyzji prezydenta Nawrockiego. Zastanawia się, czy doprowadzi ona do wyciszenia sporu, czy wręcz przeciwnie – pchnie obie strony w stronę otwartego konfliktu. W "Polsat News" podniósł także kwestię przyszłości, pytając o sens tych działań w kontekście przyszłej odbudowy Ukrainy i współpracy biznesowej.

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Źródło Polsat News
Tematy: Włodzimierz CzarzastyKarol Nawrockiwołodymyr zełenskiorder orła białego
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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