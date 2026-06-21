Czarzasty o odebraniu orderu Zełenskiemu: Nie chcę skłócać Polaków

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w "Polsat News" nie chciał jednoznacznie ocenić decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Polityk Lewicy argumentuje, że w obecnej sytuacji w Polsce nie należy wzajemnie się krytykować ani popierać w tym sporze. Nie chcę skłócać Polek i Polaków – podkreślił Czarzasty. Jego zdaniem podsycanie emocji nie przyniesie żadnych korzyści, a jedynie zaszkodzi debacie publicznej.

Czarzasty potępił decyzję Ukrainy. "Skandaliczna"

Mimo wstrzemięźliwości wobec działań prezydenta Nawrockiego, Włodzimierz Czarzasty nie pozostawił wątpliwości co do swojej opinii o decyzji ukraińskich władz dotyczącej nazewnictwa wojskowego. Decyzja Ukrainy w sprawie nazwy UPA była skandaliczna. Była zła, potępiam tę decyzję – powiedział w "Polsat News" marszałek Sejmu.

Mimo to, polityk przestrzega przed zrywaniem relacji. Według Czarzastego, polityka zagraniczna powinna być dalekowzroczna. Marszałek przypomina, że Polska będzie silna wtedy, gdy silna i niepodległa będzie Ukraina. Z tego względu pyta o strategię na najbliższe lata: czy lepiej budować kanały rozmów, czy całkowicie je uciąć?

Czarzasty o sporze

Włodzimierz Czarzasty osadził spór w szerszym, globalnym kontekście. Marszałek Sejmu wskazuje na niepokojące trendy: wojnę trwającą na świecie, przejmowanie władzy przez radykałów, chaotyczne działania polityczne, w tym zachowanie Donalda Trumpa.

W takiej rzeczywistości marszałek Sejmu uważa podgrzewanie konfliktów za nierozsądne. Czarzasty wyraził również obawę o konsekwencje decyzji prezydenta Nawrockiego. Zastanawia się, czy doprowadzi ona do wyciszenia sporu, czy wręcz przeciwnie – pchnie obie strony w stronę otwartego konfliktu. W "Polsat News" podniósł także kwestię przyszłości, pytając o sens tych działań w kontekście przyszłej odbudowy Ukrainy i współpracy biznesowej.