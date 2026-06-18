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Wicemarszałek Sejmu: Ukraińców nie obchodzi, że sprawiają ból Polakom. "Zełenski wiedział, co robi"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 11:35
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Zgorzelski, Zełenski
Wicemarszałek Sejmu o decyzji prezydenta Ukrainy/East News
Prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" elitarnemu Samodzielnemu Centrum Sił Operacji Specjalnych "Północ". Decyzja Zełenskiego wywołała burzliwe reakcje w Polsce. Wołodymyr Zełenski, podejmując decyzję o nadaniu jednostce imienia "bohaterów UPA", zdawał sobie doskonale sprawę, że Polaków to zaboli - mówi Piotr Zgorzelski.

Prezydent Karol Nawrocki postanowił w związku z decyzją prezydenta Ukrainy, że 8 czerwca jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego będzie odebranie Zełenskiemu tego odznaczenia. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda. Decyzja w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy dotychczas nie zapadła.

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Wicemarszałek Sejmu o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) był pytany w czwartkowym "Graffiti" w Polsat News o zapowiedź Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. "Mam wrażenie, że prezydent - gdyby chciał podjąć decyzję o odebraniu - to pewnie by ją już podjął. Ta zwłoka, moim zdaniem, była potrzebna, aby dać czas ludziom prezydenta do nawiązania poprzez dyplomatyczne kanały dialogu ze stroną ukraińską" - ocenił wicemarszałek Sejmu.

"Ukraina chce być liderem regionu"

"Ukraina uznaje, iż ze względu na swój potencjał militarny, gospodarczy, rolny - nawet jeżeli jest w trakcie wojny - to już antycypuje, co będzie za kilka lat i chce się postawić w roli lidera regionu. Dlatego jej działania bolą Polaków, ale Ukraińców to nie obchodzi, bo realizują swoją strategię" - powiedział. 

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"Zełenski wiedział, co robi"

W opinii polityka PSL lider Ukrainy wiedział, że nadając imię "bohaterów UPA", wywoła emocje w Polsce, ale "miało to dla niego mniejsze znaczenie i mniejszą wagę wobec narastającego niezadowolenia i niechęci przy całej aferze korupcyjnej, która dotykała także jego i najbliższego otoczenia".  "Tą decyzją zgromadził wokół flagi i swojej osoby środowiska nacjonalistyczne. To było dla niego ważniejsze niż to, że nas to zaboli" - stwierdził Zgorzelski. Dodał, że Polska musi w tej sytuacji wypracować własną strategię wobec Ukrainy, która "powinna być wypadkową interesu narodowego". 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaPolskaUPA
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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