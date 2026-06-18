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Jarosław Kaczyński nie obchodzi urodzin. Kuzyn zdradził, dlaczego

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 10:59
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Jarosław Kaczyński nie obchodzi urodzin. Kuzyn zdradził, dlaczego/East News
Jarosław Kaczyński kończy dziś 77 lat. Okazuje się, że prezes PiS nie celebruje tego dnia. Powód zdradził jego kuzyn, czyli Jan Maria Tomaszewski. Co powiedział w rozmowie z "Super Expressem"?

Jarosław Kaczyński kończy 77 lat

Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku. To oznacza, że prezes PiS kończy właśnie 77 lat. Jest jednym z dwóch synów Jadwigi i Rajmunda Kaczyńskich.

Prezes PiS nie obchodzi urodzin

Choć przez lata do siedziby PiS na Nowogrodzkiej przyjeżdżali wszyscy ci, którzy chcieli złożyć życzenia i wręczyć prezenty, od kilku lat Jarosław Kaczyński nie celebruje tego dnia. Dlaczego nie obchodzi urodzin? W rozmowie z "Super Expressem' powód tej decyzji wyjawił jego kuzyn, czyli Jan Maria Tomaszewski.

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Dlaczego prezes PiS nie świętuje urodzin?

Jarek nie obchodzi urodzin, wszystko zmieniło się po 10 kwietnia 2010 r. 18 czerwca nie jest dla niego radosnym dniem, wręcz przeciwnie. Nie chce żadnych prezentów ani życzeń - mówi kuzyn Jarosława Kaczyńskiego. 10 kwietnia 2010 roku to data katastrofy smoleńskiej, w której zginął brat bliźniak prezesa PiS, czyli Lech Kaczyński oraz jego małżonka Maria.

Jarosław Kaczyński nie mieszka na Żoliborzu

Jesienią ubiegłego roku Jarosław Kaczyński przeprowadził się do Jana Marii Tomaszewskiego. Powodem jest remont, który trwa u nowych sąsiadów Jarosława Kaczyńskiego w domu na warszawskim Żoliborzu. Prezes PiS raczej nie wróci tam przed końcem roku.

Jarek mieszka u mnie za darmo, jest jak w rodzinie, pomagamy sobie, jest ok – powiedział Jan Maria Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". Okazuje się, że prezes PiS wciąż pracuje. Po pracy też jest w pracy. Bardzo dużo pracuje. Czyta również książki – mówi Tomaszewski.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Jarosław Kaczyńskiprezes PiSurodziny
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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