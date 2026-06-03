W serwisie internetowym Sejmu opublikowano aktualne oświadczenia majątkowe posłów i senatorów. Swoje sprawozdanie finansowe udostępnił również lider Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Dokument datowany na 8 kwietnia 2026 roku podsumowuje jego stan posiadania za rok 2025.

Jakie dochody ma Jarosław Kaczyński?

Z oświadczenia wynika, że prezes PiS uzyskał on też 47 tys. 603,76 zł diety parlamentarnej. Posiada on też 140 tys. 906,97 zł emerytury i 138 tys. 413,16 zł w ramach sejmowego uposażenia.

Z oświadczenia wynika dodatkowo, że Jarosław Kaczyński ma także kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na 31 grudnia 2025 r. pozostało mu do spłaty 29 tys. 660,49 zł.

Jaki majątek ma Jarosław Kaczyński?

Z oświadczenia wynika, że prezes PiS zgromadził 363 tys. 406,99 zł oszczędności. Jest to o 17 tys. 538 zł mniej niż przed rokiem. Polityk przekazał, że jest też właścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni 150 m kw. Całkowita wartość lokum oszacowana jest na 2,2 mln zł.

Lider Prawa i Sprawiedliwości odnotował w deklaracji swoje zaangażowanie w Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, gdzie stoi na czele rady. Za te obowiązki nie pobiera jednak ani grosza - pełni bowiem funkcję o charakterze czysto honorowym.