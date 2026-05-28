Międzynarodowa operacja przyniosła skutek. Ogromny majątek szefa włoskiej mafii namierzony

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:53
Majątek mafii
Majątek mafii
Włoska Gwardia Finansowa znalazła w kilku krajach majątek szefa sycylijskiej mafii Matteo Messiny Denaro, zmarłego w 2023 roku. Nieruchomości, konta i udziały w spółkach ukrył we Włoszech, Andorze, na Kajmanach, w Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii, Libanie i Monako – podała w czwartek agencja Ansa.

Szef sycylijskiej cosa nostry ukrywał się przez prawie 30 lat i był poszukiwany na całym świecie. Został aresztowany w szpitalu w Palermo w 2023 roku. Po kilku miesiącach zmarł na chorobę nowotworową.

Majątek o wartości 200 milionów euro

Jak podała cytowana przez Ansę Gwardia Finansowa, znaleziony majątek mafiosa, opiewający na kwotę 200 milionów euro, pochodził z handlu narkotykami, który kontrolował przez dekady.

Sukces międzynarodowej operacji śledczej

Podczas międzynarodowej operacji, koordynowanej przez prokuraturę do walki z mafią w Palermo i przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Gwardii Finansowej, aresztowano trzy osoby pod zarzutem wykorzystania pieniędzy z działalności przestępczej. Operacja pozwoliła ustalić ogromny majątek pochodzący z ponownego inwestowania zysków uzyskiwanych od lat 80.

Majątek rozproszony po świecie

We współpracy z lokalną policją w innych krajach znaleziono majątek bossa bossów cosa nostry m.in. w Gibraltarze, a także w kilku miastach Hiszpanii, w tym w Maladze i Marbelli.

Źródło PAP
Tematy: włochymajątekwłoska mafiacosa nostra
