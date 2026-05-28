Gorąco w Cieśninie Ormuz. Iran ostrzelał statki

oprac. Piotr Kozłowski
48 minut temu
Blokada Cieśniny Ormuz
Wojska irańskie ostrzelały w nocy ze środy na czwartek cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia ze stroną irańską – poinformowała w czwartek irańska telewizja państwowa Irib.

Według wpisu zamieszczonego przez Irib na komunikatorze Telegram, statki próbowały przepłynąć Cieśninę Ormuz i wpłynąć na wody Zatoki Perskiej "bez uzgodnienia z (irańskimi) siłami bezpieczeństwa".

Iran: Statki zignorowały ostrzeżenia, więc oddano w ich kierunku salwy

"Statki były ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, oddano w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia" – stwierdzono w komunikacie.

Incydent wydarzył się ok. godz. 00.35 czasu lokalnego (22.35 czasu polskiego). W komunikacie nie podano jakiego typu były te statki ani ich bandery.

Iran: Cieśnina Ormuz pozostanie zablokowana do czasu porozumienia

Iran zapowiada, że Cieśnina Ormuz, przez którą wiedzie jeden z kluczowych szlaków żeglugowych świata, pozostanie zablokowana do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego kończącego wojnę zapoczątkowaną atakiem sił amerykańskich i izraelskich w końcu lutego br.

Źródło PAP
Tematy: IranUSAcieśnina Ormuzstatki
