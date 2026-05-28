Gorąco w Cieśninie Ormuz. Iran ostrzelał statki

Według wpisu zamieszczonego przez Irib na komunikatorze Telegram, statki próbowały przepłynąć Cieśninę Ormuz i wpłynąć na wody Zatoki Perskiej "bez uzgodnienia z (irańskimi) siłami bezpieczeństwa".
Iran: Statki zignorowały ostrzeżenia, więc oddano w ich kierunku salwy
"Statki były ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, oddano w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia" – stwierdzono w komunikacie.
Incydent wydarzył się ok. godz. 00.35 czasu lokalnego (22.35 czasu polskiego). W komunikacie nie podano jakiego typu były te statki ani ich bandery.
Iran: Cieśnina Ormuz pozostanie zablokowana do czasu porozumienia
Iran zapowiada, że Cieśnina Ormuz, przez którą wiedzie jeden z kluczowych szlaków żeglugowych świata, pozostanie zablokowana do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego kończącego wojnę zapoczątkowaną atakiem sił amerykańskich i izraelskich w końcu lutego br.